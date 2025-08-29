Dopo un’estate in cui la Biblioteca Civica è stata teatro di numerose iniziative culturali rivolte agli adulti e ai bambini; settembre inizierà con un nuovo programma all’insegna dell’arte, della musica e della poesia.

Giovedì 4 settembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Centro Capurro si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Pietro Casarini “Di Materia Virtù”. Casarini, conosciuto e apprezzato artista contemporaneo, presenterà una raccolta delle sue opere che hanno come denominatore comune la “materia”, ovvero materiali di genere differente che, recuperati e artisticamente rivisitati, si sono trasformati, attraverso il suo l’ingegno d’artista, in vere e proprie opere d’arte.

Con la mostra s’inaugura anche un vero e proprio viaggio nella cultura: Sabato 27 settembre alle ore 16:00 con Dome Bulfaro e Mauro Ferrari in collaborazione con Noviterzapagina daranno vita ad un incontro di Poetry Slam, mentre sabato 4 ottobre alle ore 10 Pietro Casarini incontrerà gli studenti del Liceo Amaldi, che presenteranno il loro progetto “Arte e filosofia”.

La chiusura della mostra, sabato 11 ottobre alle ore 10:00 sarà l’occasione per assistere ad evento perfomativo curato da Daniela Castrogiovanni e Matteo Calabrò, ideatori di Musica Cruda, ovvero musica fatta al momento.

Prosegue inoltre, nei corridoi del primo piano della Biblioteca Civica, fino alla fine di settembre, la mostra allestita dall’Associazione Culturale Laboratori d’Arte di Novi Ligure, inaugurata a giugno.

Dal 1° al 5 settembre, invece, si potrà visitare la mostra “HeART of Gaza”, che raccoglie disegni realizzati da bambine e bambini di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, presentata in occasione dell’incontro pubblico “I Cuori di Gaza” che terrà Domenica 31 Agosto in Piazza Dellepiane alle ore 18:00.