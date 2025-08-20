“La riunione di oggi a Dolceacqua è stata molto fruttuosa, ringrazio il sindaco Fulvio Gazzola per averla organizzata e il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola per aver partecipato. Rapportarsi costantemente con i sindaci non è solo il dovere di un presidente di Regione, ma è anche di fondamentale importanza per promuovere lo sviluppo di tutta la Liguria. I sindaci sono la forza della nostra Regione”. Così il presidente della Regione Marco Bucci, oggi a Dolceacqua per incontrare i sindaci dell’entroterra imperiese per fare il punto su progetti e istanze del territorio.

All’incontro hanno preso parte, oltre al presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, i primi cittadini e gli amministratori di diciannove Comuni: Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona.

Presenti anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore all’urbanistica Marco Scajola e l’assessore al Turismo Luca Lombardi.

“Questi borghi rappresentano un entroterra che ha saputo svilupparsi molto bene negli ultimi anni, sia in termini di turismo che, in alcuni casi, in termini di crescita della popolazione, tante persone li hanno scelti come propria residenza. Abbiamo anche raccolto progetti, richieste e segnalazioni che vanno dalla manutenzione delle strade al passaggio della fibra, passando per la presenza delle scuole nei piccoli paesi. Una Regione con un’alta qualità di vita come la Liguria deve anche avere una sanità di alto livello, quindi questioni come le case di comunità e la presenza dei medici di famiglia sono una nostra priorità”.