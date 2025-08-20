Arpal ha prolungato l’allerta meteo per temporali su tutta la Liguria. Sulle zone B, C, D ed E (costa ed entroterra di centro e levante della regione) l’allerta arancione per temporali è prorogata fino alle 3 di giovedì 21 agosto, per poi passare ad allerta gialla fino alle 9 del mattino. Sulla zona A (ponente) l’allerta rimarrà gialla fino alle 9 di giovedì 21 agosto.

Sui grandi bacini della zona C (spezzino) scatterà inoltre l’allerta arancione dalle 16 di oggi, mercoledì 20 agosto, fino alle 6 di domani, giovedì 21 agosto, con possibili criticità soprattutto nelle aree di testata di Vara e Magra.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Correlati