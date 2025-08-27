Per le prossime ore Arpal segnala tempo perturbato sulla Liguria.

Per il centro della Regione (zone B, D, E), dove è prevista un’alta probabilità di temporali forti e persistenti, è stata diramata un’allerta gialla per temporali dalle 21 di oggi, mercoledì 27 agosto, fino alla mezzanotte. Da mezzanotte fino alle 15 di domani, giovedì 28 agosto, l’allerta diventerà arancione (massimo grado di allerta per i temporali), per poi tornare gialla fino alle 18.

Nel Ponente (zona A) l’allerta sarà gialla da mezzanotte fino alle 18 di domani, giovedì 28 agosto.

Nel Levante (zona C) l’allerta gialla scatterà alle 6 di domani, giovedì 28 agosto, per concludersi a mezzanotte.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.