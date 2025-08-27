Sabato 30 agosto a partire dalle 21.30 il Lido Sant’Anna di Diano Marina si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere una serata all’insegna del divertimento con la musica anni 90 e 2000 suonata dai DJ Mitche e Fabio Liuzzi di Radio 105.

A scaldare l’atmosfera – in questa 2ª edizione del Music Summer Beach – penserà il sound travolgente di Franz Klein, che darà il via alle danze con il suo ritmo contagioso. A seguire, saliranno sul palco due protagonisti d’eccezione della scena musicale e radiofonica italiana: Mitch Dj, storico speaker di Radio 105 e produttore televisivo e Fabio Liuzzi, regista e voce del famoso programma radiofonico “Tutto Esaurito”. Mitch, entusiasta di tornare a Diano Marina, ha dichiarato: “Sono felice di tornare a Diano Marina per condividere la musica con la gente: sarà una grande festa per tutti!”.

La serata sarà un concentrato di ritmo, sorprese, gadget e tanta voglia di ballare sotto le stelle. Il pre-show è affidato a Carmine Esposito, ideatore del Music Summer Beach, che aprirà la serata alle 21.30.