Viguzzolo – I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 56enne del posto resosi responsabile di cessione di sostanze stupefacenti e atti sessuali con una minorenne.

Le indagini che hanno portato all’arresto sono scaturite dalla denuncia della mamma di una minorenne del posto che, insospettita dallo strano comportamento della figlia, ha scoperto sul suo cellulare l’esistenza di conversazioni ambigue e a carattere intimo con il 56enne. Scoperta che ha procurato un forte turbamento alla donna, tanto da indurla a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri.

Le indagini della Stazione di Viguzzolo, supportate dal personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tortona e coordinate dalla Procura della Repubblica di Alessandria, hanno portato all’acquisizione di numerosi indizi di colpevolezza, gravi e concordanti, dai quali è scaturita la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria nei confronti dell’uomo.

In particolare, dall’analisi forense dei devices nella disponibilità del 56enne, i Carabinieri hanno raccolto riscontri precisi e circostanziati che non solo hanno corroborato i sospetti della madre della minore ma hanno accertato che almeno in due occasioni il soggetto ha ceduto marijuana alla ragazzina.

Inoltre, dall’esame dalle chat intrattenute dalla minore con l’indagato, gli inquirenti hanno raccolto le prove degli atti sessuali compiuti dal 56enne sulla minore, che all’epoca risultava essere infraquattordicenne.

L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari, mentre sono tuttora in corso ulteriori indagini di approfondimento sui dispositivi informatici sequestrati, attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.