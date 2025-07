Nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio, è stato riaperto alla normale circolazione veicolare corso Alessandria, dopo un paio di giorni di limitazioni al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto un camion che aveva danneggiato la soletta del sottopassaggio della circonvallazione di Tortona.

Il fatto è avvenuto nella mattina di martedì 1’ luglio, quando il mezzo pesante, ignorando le indicazioni di cantiere sulla strada per Genova, era arrivato nel centro abitato da via Toniolo, immettendosi poi in corso Alessandria e rimanendo incastrato nel sottopasso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a multare l’autotrasportatore e chiuso una corsia della strada in attesa dell’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura danneggiata.