Tortona – Il tempestivo intervento della Gazzella ha permesso di individuare e arrestare un 32enne e un 37enne che stavano tentando di impossessarsi di cinquanta cartucce per stampanti del valore complessivo di 1.500 euro.

Un bel bottino per i due pluripregiudicati, che non hanno fatto però i conti con la rete messa in atto fra i cittadini avventori del supermercato e il personale, rapidi nel segnalare alla Centrale Operativa dei Carabinieri gli atteggiamenti sospetti dei ladri, raggiunti dalla pattuglia del pronto intervento e arrestati.

Nei loro confronti è stato disposto anche il divieto di ritorno in provincia.