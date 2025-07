Si sono svolti oggi, mercoledì 9 luglio i funerali di Aldo Serra, di 62 anni, Tortonese, molto conosciuto in città e all’Istituto Marconi di Viale Einaudi. Aldo non era sposato e la parente più prossima, oltere ai cugini è la Mariella, però a Tortona aveva tantissimi amici che hanno preso parte alla cerimonia funebre che si è svolta questa mattina San Bernardino.

Di seguito pubblichiamo il messaggio del preside del Marconi Guido Rosso apparso sul sito della scuola.

Ciao Aldo

Il Dirigente, i docenti, gli studenti e tutto il personale dell’Istituto Marconi si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Aldo Serra.

La consuetudine: dei gesti, dei saluti, degli incontri, è tra le abitudini che rendono la vita più serena, che ci fanno sentire meglio, che ci accompagnano nel nostro cammino come parte di una comunità che interagisce, collabora, prova sentimenti.

Sembra non potersi interrompere, fino a quando, invece, si arresta; e ci fa fermare a riflettere, cosa che non sempre riusciamo a fare spinti dalle mille cose che ogni giorno si devono affrontare.

Una di queste consuetudini si è appena interrotta: Aldo ci ha lasciati, il “nostro” Aldo Serra non è più fisicamente tra noi.

E ci mancherà, ci mancherà un uomo della nostra comunità educante che ci aveva abituati ad apprezzare la sua disponibilità, la sua bontà, la sua ironia. Aldo, che era una delle bandiere del “Marconi”, da tanti anni fedelmente al servizio dell’Istituzione, delle persone, delle studentesse e degli studenti ai quali talvolta si rivolgeva in modo burbero, ma sempre con il sorriso non celato dai suoi occhi azzurri, mai privo di bonarietà e affetto verso di loro.

Mi sia consentito ricordarne personalmente i rapporti cordiali, sempre reciprocamente garbati, tante volte resi sorridenti dai commenti calcistici delle giornate post partite, spesso improntati all’ironia, come quando, di ritorno dalla Posta, passava in presidenza per lasciarmi quanto era indirizzato al sottoscritto dicendomi che mi era stato inviato dal tal calciatore che aveva segnato il giorno prima.

A nome dell’Istituto “Marconi” e mio personale esprimo il nostro dolore e la vicinanza ai familiari e a tutti coloro i quali, tantissimi, che ne hanno apprezzato il lavoro, i valori e gli hanno voluto bene.

Guido Rosso