Sono aperte le iscrizioni per i servizi di assistenza scolastica del Comune di Tortona: ristorazione scolastica (per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado), Casa dei Bambini e Mediamente (per la primaria e la secondaria di primo grado), pre-scuola (primaria); trasporto scolastico (primaria e secondaria di primo grado). Per iscriversi è necessario seguire la procedura on line per tutti i richiedenti anche se già iscritti all’anno scolastico 2024-25.

Fanno eccezione i servizi di mensa per gli alunni iscritti alla primaria “tempo pieno” per il quale dovranno iscriversi solo coloro che accedono al servizio la prima volta e asili nido e micronido (fascia 6-36 mesi) dove gli alunni già iscritti lo scorso anno scolastico saranno ammessi d’ufficio e la procedura è necessari quindi per chi accede la prima volta o per quanti devono confermare la preiscrizione.

Come fare: accedere al sito web comune.tortona.al.it sul canale tematico ASILI NIDO E MICRONIDI oppure ISTRUZIONE per gli altri servizi; alla voce “link utili” accedere al portale Planet School e compilare i campi richiesti.

Le iscrizioni per il trasporto scolastico resteranno aperte fino al 6 agosto.

Per effettuare la procedura è necessario verificare di essere in regola con i pagamenti pregressi dei servizi, consultando l’app IO o il sito web del Comune alla sezione “pagamenti on line”.