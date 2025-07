L’anziana mamma vive in casa da sola, in via Caduti della Libertà a Tortona. Il figlio la chiama al telefono ma la donna non risposnde.

Preoccupato per quello che potrebbe essere accaduto dà l’allarme e chiama il 112. I vigili del fuoco suonano alla porta diverse volte senza risultato poi visto che chiave era nella toppa, dopo diverse manovre riescono a forzare la porta ed entrare in casa e la pensionata che credeva fossero i ladri si spaventa, ma poi alla fine tutto viene chiarita: la donna, che stava benissimo ed era davanti alla televisione a volume un po’ alto ammette di essere un po’ sorda e non ha sentito né il cellulare né il campanello di casa.

E’ accaduto ieri pomeriggio dopo le 18.