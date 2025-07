La pulizia di molte strade di Tortona e dei relativi marciapiedi secondo le segnalazioni giunte i redazione e sui social (come da immagine in alto) è veramente indecorosa. Ad occuparsene dovrebbe essere Gestione Ambiente, la stessa azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, ma stando alle lamentele di molti lettori sembra che la situazione sia davvero difficile con molte strade non pulite.

