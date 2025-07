Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero ritenuto responsabile di rapina aggravata.

L’uomo, un cittadino marocchino di ventotto anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, in palese stato di alterazione per eccessiva assunzione di alcool, nei pressi di via Nino Bixio ha avvicinato un sessantaquattrenne di Sanremo, con il quale, senza apparente motivo, ha iniziato a discutere animatamente. Probabile scopo della discussione inscenata dallo straniero era quello di riuscire ad avvicinare il malcapitato e tentare di sottrargli una vistosa collanina che spuntava dalla camicia di quest’ultimo, tanto è vero che poco dopo ne è nata una colluttazione, durante la quale la collanina è caduta a terra ed è stata subito raccolta da un complice dell’aggressore che si è poi allontanato in monopattino.

Anche lo straniero ha tentato di scappare una volta raggiunto il suo scopo, ma la presenza di alcuni passanti gli ha impedito di allontanarsi troppo da via Nino Bixio e una pattuglia della Radiomobile di Sanremo in transito lo ha subito intercettato.

Portato in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i seguiti di legge.

Sono in corso le indagini per identificare compiutamente il complice dell’arrestato che adesso è accusato del reato di concorso in rapina aggravata e lesioni, reati per i quali rischia una pena detentiva di oltre cinque anni di reclusione, anche perché la vittima, accompagnata poi al pronto soccorso, ha riportato diverse lesioni che per alcune settimane non gli permetteranno di attendere alle proprie attività.