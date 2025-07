L’iniziativa è certamente ambiziosa e lungimirante e sta prendendo piede nel cuore della Riviera Ligure: San Bartolomeo al Mare aderisce alla campagna “M’Illumino di Meno”.

Una iniziativa lodevole, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla neonata Proloco, che si pone l’obiettivo di coniugare la ricca tradizione e il forte senso di comunità del paese con un impegno concreto per la tutela dell’ambiente e la promozione di pratiche sostenibili. Il tutto si inserisce nella cornice dell’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”, di cui San Bartolomeo al Mare sposa appieno i principi di risparmio energetico, rispetto ambientale e valorizzazione delle tradizioni locali.

“M’illumino di Meno”, nata nel 2005 da Rai Radio2 Caterpillar e divenuta dal 2022 la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili celebrata il 16 febbraio, funge da faro per le azioni intraprese. Il decalogo di “M’illumino di Meno” è la bussola che guida il progetto, incoraggiando azioni concrete.

«Per San Bartolomeo al Mare, località costiera che vive in simbiosi con la propria bellezza naturale, la sostenibilità non è solo un principio, ma una necessità impellente. L’inquinamento e l’eccessivo consumo energetico minacciano l’atmosfera di pace che la caratterizza – spiegano dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco – La riduzione dell’illuminazione artificiale e l’adozione di materiali sostenibili diventano gesti tangibili per salvaguardare il paesaggio, la biodiversità e le tradizioni locali, incentivando un turismo responsabile e un senso di appartenenza ancora più profondo tra i residenti». Il progetto “San Bartolomeo al Mare Sostenibile” prevede l’uso di materiali ecologici e di tecnologie a basso impatto durante le festività e le celebrazioni pubbliche, dimostrando che tradizione e sostenibilità possono coesistere. Per le celebrazioni del Santo Patrono, il 23 agosto, verranno riproposti i tradizionali lumini in mare di produzione artigianale italiana realizzati con materiali biodegradabili. Fanno parte dell’iniziativa anche le passeggiate notturne con Stellaria e quelle diurne con la Guida ambientale escursionistica Marina Caramellino. Inoltre le luminarie natalizie saranno un esempio virtuoso, utilizzando tecnologie LED a basso o nullo consumo e materiali riciclabili. Le installazioni saranno programmabili per ridurre le ore di accensione, in piena aderenza al principio di “M’illumino di Meno”. L’adesione a “M’illumino di Meno” e le azioni messe in campo evidenziano le scelte lungimiranti di questa amministrazione e della Proloco.

