Il comune di Gremiasco si appresta a festeggiare la festa patronale di San Giacomo con un ricco calendario di iniziative. Sabato 26 luglio alle 18, nella chiesa parrocchiale, verrà officiata la messa prefestiva da Don Paolo Pedrini. Alle 21.15, sempre in chiesa, andrà in scena “Musica oltre i confini”: il violino di Andrea Cardinale e la fisarmonica di Marco Valenti proporranno musiche di Piazzolla, Morricone, Paganini. Il concerto, ad ingresso libero, è una data del famoso Festival Ultrapadum che da anni, in collaborazione con il comune, a fine luglio fa tappa anche a Gremiasco. A seguire, presso il Centro Sportivo Vediamoci a Gremiasco, “Discoteca sotto le stelle”: i coscritti del 1965, 1975 e 1985 vi inviatano ad una serta di musica dance ’80, ’90, 2000.

Domenica 27 luglio alle 9,15 messa solenne celebrata da don Augusto Piccoli. La sera, sempre presso il centro sportivo, la tradizionale serata di liscio con l’ orchestra di Bruno D’ Andrea. Il weekend di eventi si concluderà lunedì sera con la consueta partita amatoriale di calcio “vecchie glorie contro giovani speranze”.

Lorenza Cavanna