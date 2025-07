La protesta arriva da alcuni nostri lettori ed in particolar modo da una lettrice che ha fortemente voluto sollevare il problema con un’immagine e un testo che speriamo possa indurre alla riflessione, perché il Parco dello Scrivia a Tortona (che specie in questa stagione è molto frequentato) è un’area verde di invidiabile bellezza che merita sicuramente più attenzioni.

—————-

Nonostante l’enorme potenziale di questo polmone verde proprio adiacente la città, a causa della mancanza di manutenzione e controllo, si sta lentamente raggiungendo un grave stato di degrado.

La spazzatura è ovunque, e i frequentatori del parco spesso adottano comportamenti pericolosi e dannosi o quantomeno poco civili.

Ogni giorno ormai da anni mi piace passeggiare in questo parco ombroso e costeggiato interamente dal torrente Scrivia ma non vi nascondo la forte preoccupazione per il decadimento che vedo sotto i miei occhi.

Un’area verde che potrebbe ospitare numerose attività famigliari sportive e ricreative ma nonostante un inizio promettente con la piantumazione di alberi e l’installazione di arredi, noto scarsa attività di manutenzione e controllo e questo ha portato ad una situazione di abbandono e comportamenti incivili come accensione di fuochi non autorizzati, esplosione di petardi e raudi di ogni dimensione, abbandono di rifiuti, presenza di persone ubriache e moleste ed atti vandalici.

Per non parlare della pericolosità di cani lasciati liberi e senza controllo che hanno già aggredito persone e i cui padroni, in mancanza totale di vigilanza o segnalazioni, continuano a condurre senza guinzaglio lasciandogli oltretutto aggredire ed uccidere la fauna del bosco . Mi interrogo su questa carenza di sorveglianza e sulla mancata valorizzazione di un’area così preziosa per la città e che altre località ci invidiano.

Credo che sia un miracolo che non sia ancora successa una sciagura (incendi o atti di violenza estrema da parte di persone o animali) e mi auguro di non dover leggere qualche titolo drammatico sui giornali per poi intervenire, come al solito, a tragedia avvenuta.

Ritengo sia necessario un intervento adeguato per riqualificare e proteggere meglio il parco prima di perderne totalmente il controllo.

Tortonesi parliamoci chiaro! Il parco dello Scrivia ha un potenziale incredibile ma pochi se ne prendono cura e la gente maleducata se ne sta impossessando con prepotenza, dalle grigliate selvagge ad atti di vandalismo.

Possiamo fare di meglio: immaginate eventi sportivi (esempio la 5.30 o la festa dello sport) aree picnic curate, un parco sicuro per tutti.

Il parco dovrebbe essere degli sportivi, di chi ama la natura, fare passeggiate con i bimbi o con i loro amici quattro zampe ma in sicurezza, ma soprattutto il parco dovrebbe essere di chi si prende cura di lui e di tutti i suoi piccoli abitanti.

Dobbiamo fare sentire la nostra voce!!

Rilanciamo Tortona… Anche così!

(S.B.R.)