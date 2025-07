La segnalazione arriva da alcuni lettori che ieri sera – a quanto pare per l’ennesima volta – hanno assistito a corse in moto in via Emilia nord, nel lungo rettilineo che dalla rotonda Oasi arriva fino all’incrocio con via Fratelli Pepe ed è proprio qui, a quanto apre, che tra mezzanotte e l’una, secondo le segnalazioni due moto hanno fatto a gara a chi tagliava prima il traguardo proprio nei pressi del semaforo. Le moto hanno sfrecciato alcune volte e giunti nei pressi del semaforo, terminata la gara si sarebbero avvicinate ad un auto ferma in mezzo alla strada coi lampeggianti di emergenza dalla quale sarebbe sceso un uomo che si è intrattenuto con uno dei due motociclisti, mentre l’altro si è allontanato.

Diversi automobilisti che transitavano in via Emilia nord vista l’auto ferma in mezzo alla strada coi lampeggianti – sempre secondo le segnalazioni giunte in redazione sono stati costretti ad invadere la corsia in senso opposto per transitare. La macchina è rimasta lì per diversi minuti dopodichè si è allontanata.

Non è la prima volta che questo tratto di strada viene utilizzato per gare notturne: era già accaduto alcuni anni fa ma ad essere protagoniste quella volta erano le auto e verso tre di notte.

Via Emilia nord non sarebbe l’unica zona di Tortona dove si verificano episodi del genere: secondo alcune segnalazioni sui social la stessa cosa si verificherebbe anche nella parte su di Tortona, nei pressi di via Postumia