Approfondimento sull’attività della Struttura diretta dalla Dott.ssa Maura Rossi

Con oltre 1.200 nuovi pazienti seguiti ogni anno, la Struttura Complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dalla Dott.ssa Maura Rossi, rappresenta l’hub oncologico di riferimento per il quadrante Sud-Est del Piemonte.

L’attività della struttura è caratterizzata da numeri importanti: più di 26.600 visite ambulatoriali annue, oltre 3.600 accessi in Day Hospital e più di 5.300 trattamenti oncologici ambulatoriali. Il reparto di degenza ordinaria, con 19 posti letto, registra ogni anno oltre 500 ricoveri, in prevalenza in regime di urgenza.

L’assistenza ai pazienti oncologici è garantita secondo i modelli organizzativi della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. All’interno della struttura ha sede il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) aziendale, che rappresenta il primo snodo del percorso di presa in carico per tutte le persone con sospetta o accertata patologia neoplastica. Ogni anno vengono effettuate oltre 1.500 visite CAS.

L’Oncologia coordina anche i Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) aziendali e interaziendali dell’AOU AL, che coinvolgono tutte le figure professionali impegnate nei Percorsi di Salute, Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali (PSDTA). Con più di 2.600 visite GIC all’anno, questa attività rappresenta un elemento chiave nella gestione condivisa e personalizzata dei casi oncologici.

Importante anche il contributo scientifico della struttura, attiva nella ricerca clinica con circa 30 studi sperimentali in corso, numerose pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con centri oncologici nazionali e internazionali. L’Oncologia dell’AOU AL è inoltre centro di riferimento per la diagnosi e documentazione dell’osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati e nuovi farmaci (BRONJ/MRONJ) ed è certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001.