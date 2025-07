Voltaggio e Fraconalto – L’arcivescovo metropolita di Genova, Mons. Marco Tasca, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, ha fatto visita alle chiese di Voltaggio e della frazione Molini di Fraconalto, dove ha incontrato le autorità civili e religiose. Presenti anche i Carabinieri, in segno di vicinanza alla comunità ecclesiastica, con la quale sono da tempo in corso collaborazioni per la diffusione della cultura della legalità e dell’informazione in favore della prevenzione contro le truffe in danno di anziani e fasce deboli. Incontri che si svolgono periodicamente al termine delle funzioni religiose e presso gli oratori delle parrocchie, dove la cittadinanza può incontrare i Carabinieri per utili confronti con i comandi che operano quotidianamente sul territorio.

L’Arcivescovo Mons. Marco Tasca, che è stato consacrato e ha preso possesso della sede l’11 luglio 2020, succedendo al cardinale Angelo Bagnasco, è responsabile dell’Arcidiocesi di Genova, sede metropolitana della Chiesa cattolica appartenente alla regione ecclesiastica Liguria, che riunisce nel territorio di competenza anche alcuni comuni della provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, con le frazioni di Rigoroso e Sottovalle, Bosio, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Mongiardino Ligure, Parodi Ligure e Voltaggio.