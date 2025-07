Esulta il Piemonte grazie al Lotto. L’estrazione di martedì 15 luglio 2025, come si legge su Agipronews, ha portato una tripletta da oltre 70mila euro complessivi. Centrati 48mila euro a Novara, vincita più alta della giornata, grazie a una quaterna su tutte le ruote, con una giocata da 4 euro in via XXIII Marzo. A questi si aggiungono gli 11.250 euro vinti a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in via Casteldragono e 11mila euro – con l’opzione Oro – a Briga Novarese, provincia di Novara, in via Guglielmo Marconi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 724,2 milioni di euro da inizio 2025.

