La società Milano-Serravalle comunica che per consentire interventi di manutenzione del cavalcavia “opera 59” di Tortona (Km 63+675) lungo l’Autostrada A7 Milano-Serravalle, verranno disposte le seguenti chiusure al traffico:

– dalle ore 12:00 di lunedì 21 luglio fino alle ore 6:00 di giovedì 11 settembre 2025, la chiusura permanente del ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano) – in pratica chi proviene da Genova non potrà uscire al casello di Tortona – il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Casei Gerola (km 49+971) per il successivo ingresso in carreggiata sud (direzione Genova) e la conseguente uscita al casello di Tortona (km 63+647) – oltre alle altre uscite più vicine, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia;

– dalle ore 12:00 di lunedì 21 luglio fino alle ore 6:00 di giovedì 11 settembre 2025, la chiusura permanente del ramo di svincolo in entrata dal casello di Tortona (Km 63+647) per la sola carreggiata nord (direzione Milano) – non si potrà cioè prendere l’autostrada per Milano dal casello di Tortona – il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola – oltre agli altri ingressi più vicini, Castelnuovo Scrivia e Serravalle Scrivia;

– durante i lavori resteranno regolarmente fruibili i rami di svincolo in uscita per Tortona (km 63+647) da carreggiata sud (direzione Genova) nonché l’ingresso dal casello di Tortona per la medesima carreggiata sud – quindi si potrà uscire al casello di Tortona provenendo da Milano e si potrà entrare per andare a Genova;

fatto salvo l’anticipata conclusione delle lavorazioni.