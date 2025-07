La Polizia di Stato ha proceduto all’espulsione di due cittadini albanesi pluripregiudicati: il primo, entrato dalla frontiera di Brindisi nel 2019, era stato appena scarcerato dopo aver espiato una lunga pena detentiva per tentato omicidio, lesioni gravissime, detenzione abusiva di arma da fuoco e omissione di soccorso, in quanto aveva partecipato al tentativo di togliere la vita ad un suo connazionale verosimilmente per questioni legate allo spaccio di stupefacenti; il secondo, invece, presente illegalmente sul territorio dal giugno del 2024, era stato recentemente denunciato per inottemperanza alla misura dell’obbligo di firma (si era reso irreperibile da mesi) e per furto aggravato eseguito con la modalità della c.d. “spaccata” ai danni del noto esercizio “Mulino di Bruno” in via Maggioli.

Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura, in collaborazione la Prefettura, gli altri Uffici della Questura e le altre Forze di Polizia, finalizzata ad allontanare dal territorio nazionale i soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.