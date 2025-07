Grande emozione e profondo orgoglio per il Golfo dianese che, grazie all’impegno degli Amici dell’Infiorata di Diano Marina, della Pro Loco di Cervo e dell’UNPLI, ha rappresentato la Liguria all’Infiorata storica di Roma, con il sostegno del Comune di Diano Marina. Domenica 29 giugno i festeggiamenti per la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale, hanno visto la partecipazione di oltre 4000 soci pellegrini delle Pro Loco, 800 volontari e 34 gruppi di infioratori provenienti da tutta Italia, riuniti per il Giubileo delle Pro Loco e per la grande Infiorata delle Pro Loco d’Italia. Tra questi, l’unica realtà ligure presente è stata proprio quella del Golfo dianese, unita nel segno dell’arte e della spiritualità.

Il tappeto floreale realizzato a Roma porta il titolo “Insieme lungo il cammino della Fede”, ideato e disegnato da Nives Bonavera (gruppo Amici dell’Infiorata di Diano Marina), che ne spiega così il significato: “Due pellegrini, un adulto e un fanciullo, avanzano tenendosi per mano verso un orizzonte irraggiato di luce, con i piedi ben saldi sul cammino delle loro origini. I loro passi si fondono e prendono vita dalle radici di un ulivo secolare, simbolo della nostra Liguria: un albero che nei secoli ha sfamato uomini e donne che, con sacrificio e determinazione, hanno domato una natura impervia, fatta di scogli, di salsedine e di vento. La chioma dell’ulivo si fonde nei raggi emanati dalla colomba, emblema della Pace e dello Spirito Santo: la luce di Dio che si manifesta e avvolge la nostra esistenza. Il germoglio accanto al fanciullo simboleggia la speranza del futuro, da trasmettere nelle mani delle nuove generazioni. Il bastone, che è anche Croce, rappresenta il sostegno della Fede, nonostante le difficoltà del percorso umano. È un viaggio di Fede che ogni uomo deve compiere per potersi elevare sino al cospetto di Dio: un pellegrinaggio dove l’adulto, attraverso il proprio esempio, trasmette al bambino un messaggio di preghiera e di Pace”. Parole profonde, che hanno preso forma in un tappeto di fiori dal forte impatto emotivo e simbolico, capace di raccontare la bellezza delle radici che attraversano la fede e si orientano verso il futuro”.

Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha voluto esprimere il proprio ringraziamento con queste parole: “Un grazie di cuore agli Amici dell’Infiorata di Diano Marina, alla Pro Loco di Cervo e all’UNPLI Liguria per aver dato al Golfo dianese la straordinaria opportunità di essere ambasciatore di Pace a Roma. È un vero onore rappresentare la Liguria in un evento tanto significativo, dove l’arte, la spiritualità e la comunità si incontrano nel segno della tradizione e della speranza. Il quadro floreale realizzato dai volontari è un’opera ricca di significato, curata nei dettagli, e capace di rappresentare la nostra identità con forza e delicatezza allo stesso tempo”.

“UNPLI Liguria è profondamente grata per la partecipazione all’Infiorata storica romana” ha dichiarato Daniela Segale, Presidente Regionale UNPLI Liguria. “Lo dico con orgoglio e con grande riconoscenza. L’anno scorso ho partecipato personalmente alla manifestazione e non vedere rappresentata la Liguria – che vanta una lunga tradizione floricola, nella celebre Riviera dei Fiori e non solo – mi è dispiaciuto moltissimo. Essere presenti quest’anno e con un quadro floreale di altissimo livello artistico e simbolico è stato quindi motivo di grande soddisfazione, tanto più che il tappeto realizzato è stato, a mio avviso, uno dei più belli tra quelli esposti. Desidero ringraziare tutti e in particolar modo il Presidente Provinciale UNPLI Imperia Marlene Grosso per aver partecipato attivamente, accompagnando il gruppo in questa straordinaria esperienza”.