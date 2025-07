Il Raggio di Luce, partito da Capo Nord per portare un messaggio di pace in tutta Europa, giunge in Val Curone

L’EVENTO Sabato 26 Luglio, al Campeggio Valcurone, giunge il Raggio di Luce che ha attraversato tutta l’Europa. I membri della cooperativa che si sta costituendo per ridare vita alla storica struttura turistica, hanno organizzato un week-end di eventi tra cui: La notte del Raggio di Luce. LA STORIA Paolo Goglio, regista Italiano, è partito in camper da Capo Passero, estremo sud d’Italia, per portare un Raggio di Luce attraverso l’Europa fino a Capo Nord. Il Raggio di Luce è un simbolo visivo di pace, di luce e di speranza che viene proiettato dal tetto del camper. Oggi rappresenta il desiderio di rinascita del Campeggio Valcurone e di tutte le migliori attività e bellezze della valle Alessandrina. IN VAL CURONE “LA NOTTE DEL RAGGIO DI LUCE” Da Capo Nord, dove ha affrontato una durissima tormenta di neve, il regista milanese ha percorso tutta la Scandinavia e i paesi del nord Europa: Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Austria e Svizzera per poi portare il Raggio di Luce in Italia attraversando tutte le regioni, da occidente a oriente. Conclusa la lunga fase di viaggio, durata 2 anni esatti, è ora uno dei membri della cooperativa che gestirà negli anni a venire il Campeggio Valcurone, come primo Villaggio del Raggio di Luce. L’architetto Marco Roveggio, esperto in sviluppo d’impresa, sta curando gli aspetti operativi ed organizzativi del campeggio con un pool di colleghi professionisti operanti nei vari ambiti della progettazione, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Il Videodiario del Campeggio è pubblicato settimanalmente su YouTube, dove l’autore ha creato una playlist dedicata: https://www.youtube.com/c/PaoloGoglio IL PROGRAMMA Sabato 26 Luglio: la Notte del Raggio di Luce ore 20:00 Cena con i sapori della valle



ore 21:30 Film: Il Viaggio del Raggio di Luce



ore 22:30 Eleviamo al cielo tutti insieme il Raggio di Luce

Domenica 27 Luglio: Festa dei Coloni ore 9:00 Colazione per i PIONIERI ed i COLONI del campeggio



ore 11:00 Visita del campeggio con possibilità di opzionare piazzole, acquistare casette o mobilhome a condizioni vantaggiose riservate



ore 12:30 Pranzo sapori della valle



ore 14:30 Attivation moment: è possibile partecipare in volontariato spontaneo alle attività di sgombero, pulizia e giardinaggio La partecipazione all'evento è prevista solo su iscrizione e ricevimento di conferma d'invito tramite il sito: Weekend Raggio di Luce Per informazioni e contatti: Arch. Marco Roveggio il progetto Valcurone (AL) progetto@vivereincampeggio.it