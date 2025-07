La segnalazione di una situazione assurda arriva da un nostro lettore e riguarda una strada parallela della ex statale per Genova chiusa al traffico per i lavori al cavalcavia della rotonda ex liebig.

Buongiorno, da residente in via Toniolo volevo segnalare il continuo andirivieni di mezzi non residenti che non seguono le indicazioni della viabilità.

Senza contare i mezzi pesanti che eludono i divieti e spesso restano incastrati. Nonostante i verbali elevati dalla polizia locale di Tortona.

Non sarebbe meglio chiudere l’accesso a via Toniolo provenendo dalla SS dei giovi (Bricofer)???

Vi invito a fare un piccolo sopralluogo e magari stazionare anche solo 10 minuti al mattino verso le 07.00 per avere idea..