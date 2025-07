Si è tenuta venerdì 11 luglio c.a. la Conferenza dei Sindaci dell’ASL AL, durante la quale il Presidente del Distretto socio-sanitario di Alessandria-Valenza, Gianluca Colletti nonché Sindaco del Comune di Castelletto Monferrato, ha presentato e discusso con l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi un documento ufficiale condiviso, frutto di un lungo lavoro di ascolto, confronto e analisi condotto nel biennio 2024-2025. Il documento – approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto e supportato da contributi dei Comuni, del CISSACA, dell’APSP “Case di Riposo di Solero” e delle rappresentanze sindacali locali – è stato redatto con l’obiettivo di rappresentare in modo chiaro e costruttivo le principali criticità che gravano sulla rete socio-sanitaria territoriale, chiedendo alla Regione Piemonte risposte concrete e misure strutturali da includere nel nuovo Piano Socio-Sanitario regionale.

Tre ambiti prioritari: residenzialità, medicina territoriale e fragilità psichica

Il documento si concentra su tre aree critiche, ritenute ormai prioritarie e urgenti:

1. Emergenza residenzialità per anziani fragili

Il caso simbolico analizzato è quello dell’APSP “Case di Riposo di Solero”, ente pubblico con due sedi e 96 posti letto, di cui 78 accreditati ma solo 30% convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale. Ciò comporta una retta giornaliera a carico delle famiglie di circa 80 euro, con effetti sociali insostenibili e il concreto rischio di abbandono della struttura pubblica. Il Distretto chiede:

Un immediato incremento dei posti convenzionati per garantire equità di accesso;

Il sostegno alla continuità gestionale degli enti pubblici accreditati;

Un alleggerimento del carico amministrativo, che ostacola la sostenibilità degli attuali presìdi pubblici.

2. Medicina di base nei piccoli Comuni: una rete che si sta sgretolando

Particolarmente allarmante è la condizione della medicina di base nelle aree più periferiche del Distretto: carenza cronica di medici, ricambio generazionale difficoltoso, giovani incaricati in attesa di effettuare il corso triennale di MMG e costi di gestione ambulatoriale sempre più a carico dei Comuni. Le conseguenze sono:

Anziani disorientati e senza riferimenti stabili;

Crescita esponenziale della pressione su Pronto Soccorso e RSA;

Aumento delle cronicità non trattate a domicilio.

Il Distretto richiede:

L’aumento del numero di accessi annuali al corso MMG triennale;

Incentivi (anche obblighi) per garantire un medico stabile in ogni ambito comunale;

Cofinanziamenti regionali per realizzare o adeguare sedi ambulatoriali comunali.





3. Emergenza salute mentale e minori fragili

In costante aumento il disagio psichico in età adulta e adolescenziale. I Centri di Salute Mentale dell’ASL AL sono sotto organico, con tempi di presa in carico incompatibili con la gravità dei casi. Il disagio nei minori, in particolare, è divenuto una vera emergenza: ricoveri brevi all’Ospedale Infantile, dimissioni rapide e inserimenti costosi (e spesso inefficaci) in comunità terapeutiche.

Il Distretto propone una sperimentazione territoriale di un servizio intermedio per minori post-ricovero, con elevato rapporto operatori/utenti, reperibilità neuropsichiatrica h24, forte coinvolgimento familiare e apertura alla rete dei servizi sociali territoriali. Un modello che potrebbe ridurre i ricoveri ripetuti e garantire maggiore efficacia nel lungo periodo.



Altre istanze territoriali: mobilità, welfare abitativo e Legge 33/2023

Accanto alle tre aree prioritarie, la relazione inviata alla Regione include anche una serie di richieste condivise tra Comuni e rappresentanze sindacali, tra cui:

Mobilità sanitaria : sviluppo di una rete di trasporto pubblico integrata che colleghi Comuni, presidi ospedalieri, case della comunità e strutture ASL;

: sviluppo di una rete di trasporto pubblico integrata che colleghi Comuni, presidi ospedalieri, case della comunità e strutture ASL; Attuazione concreta della Legge 33/2023 , con risorse adeguate e piani territoriali per il sostegno alla non autosufficienza;

, con risorse adeguate e piani territoriali per il sostegno alla non autosufficienza; Potenziamento dei consultori familiari e della rete per la salute mentale, in particolare per i soggetti senza fissa dimora;

e della rete per la salute mentale, in particolare per i soggetti senza fissa dimora; Welfare abitativo integrato: nuovi modelli di co-abitazione sociale e servizi leggeri a sostegno di famiglie fragili, anziani e adulti con disabilità.

Questione PFAS: attenzione alta, osservazioni in arrivo

Nella relazione è inclusa anche una sezione dedicata alla questione ambientale e sanitaria dei PFAS, con particolare riferimento ad alcune aree del Distretto direttamente coinvolte. Il Vicepresidente del Distretto, Gianluca Penna, Sindaco di Montecastello, ha confermato che saranno trasmesse alla Regione Piemonte ulteriori osservazioni e documentazioni tecniche, già oggetto di audizioni specifiche. Il Distretto ritiene la questione ambientale un tema prioritario per la salute pubblica e auspica il massimo supporto istituzionale.

Collaborazione istituzionale e fiducia nel lavoro regionale

“Con questo documento – ha dichiarato il Presidente Gianluca Colletti – vogliamo offrire alla Regione un contributo concreto, condiviso e rappresentativo delle difficoltà reali che i nostri cittadini e operatori affrontano ogni giorno. Il nostro è un appello alla responsabilità, ma anche alla collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che molte scelte vanno costruite insieme, sui territori.” Il Presidente Colletti ha poi espresso apprezzamento per il lavoro già avviato dalla Regione Piemonte, in particolare sul fronte degli investimenti ospedalieri. “Sappiamo che la Regione sta già facendo un grande sforzo sul tema ospedaliero, e lo riconosciamo. In particolare, aspettiamo con fiducia la posa della prima pietra del nuovo Ospedale di Alessandria, opera strategica per l’intera provincia e per tutto il Piemonte sud-orientale.”

Ringraziamenti alla Regione Piemonte e al Presidente Cirio

I Sindaci del Distretto di Alessandria-Valenza ringraziano sentitamente la Regione Piemonte per l’attenzione mostrata nei confronti delle esigenze locali. Un ringraziamento particolare è rivolto al Presidente Alberto Cirio, per la costante disponibilità all’ascolto e per la sensibilità istituzionale dimostrata nei confronti dei territori, dei Sindaci e delle comunità più fragili. “Siamo certi – ha concluso Colletti – che la Regione continuerà a essere al nostro fianco, traducendo le proposte emerse in azioni concrete all’interno del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale, che tutti attendiamo con grande attenzione.”