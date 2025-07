È arrivata la stagione del Tartufo Nero Scorzone pregiato Tortonese, un prodotto nostrano poco conosciuto e soprattutto poco valorizzato.

Slow Food Tortona Aps organizza la classica cena interamente dedicata al pregiato tubero nero.

Dall’antipasto al dolce, abbinato con materie prime selezionate del nostro territorio, per esaltarne al massimo le caratteristiche organolettiche.

Ogni portata sarà abbinato ad un Derthona Timorasso di diversi produttori e annate , la possibilita di capire come evolve, a secondo del terroir e dei microclima dove nascono, e come vengono vinificati.

Derthona Timorasso , vino di grande complessità e struttura, capace di reggere quasi tutti gli accostamenti enogastronomici.

Troverete il menu nella locandina allegata.

Il prezzo per voi soci è di 40 euro.

Prenotazione obbligatoria con posti limitati.

Correlati