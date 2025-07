Il Comune di Garbagna, in collaborazione con la Proloco di Garbagna e l’Associazione Derthona Truffle, organizza il primo Festival del Tartufo Nero Estivo, che si terrà il 13 luglio a partire dalle ore 10 nel suggestivo del borgo della Val Grue.

L’evento, che ha il patrocinio della Provincia di Alessandria, sarà strutturato in maniera diffusa con attività che coinvolgono diverse aree tematiche e il relativo pubblico di riferimento: si parte alle 10.00 in piazza Principe Doria con una “Passeggiata Scopritartufo” alla scoperta dei boschi e dei luoghi del tartufo, intorno a Garbagna.

La durata della passeggiata è di circa 2 ore in ambiente boschivo, dove una guida esperta spiegherà le peculiarità dell’ambiente tartufigeno, le piante, il microclima e le condizioni biologiche per la nascita e la proliferazione del tartufo. Gradita la prenotazione al 335/7384345. Sarà possibile partecipare con cani al guinzaglio.

Alle 14.30 un incontro dal titolo “Tartufo nero dal bosco alla tavola: quale viaggio?” sulla valorizzazione del tartufo nero e sugli abbinamenti culinari possibili. Mentre alle 16.30 ci saranno attività per bambini in compagnia dei cani da tartufo con Truffle for Kids: un laboratorio aperto a bambini di tutte le età con esercizi pratici in compagnia del cane sulla cerca del tartufo.

Durante tutta la giornata nel centro di Garbagna si terrà il Mercato con Tartufi e prodotti del territorio, mentre i ristoratori offriranno menù a base di tartufo nero locale, sia a pranzo che a cena.

Dalle 21 si canta con lo spettacolo musicale Sanremo vs Hit Parade di Stefano Brocchetti, per tutti il “Brocks”, giornalista e conduttore radiofonico di Radio Pnr.

“Abbiamo deciso di dar vita al Festival del Tartufo nero – dichiara il sindaco di Garbagna, Davide Ravera – per far conoscere e apprezzare questo prodotto unico, che abbonda nelle nostre Valli e che è forse ancora poco conosciuto, ma che ha un incredibile potenziale, sia come volano economico e turistico del territorio che come elemento di valorizzazione di un’eccellenza enogastronomica. Il tartufo nero non è un valore solo per il recupero delle aree boschive, ma è anche filiera e lavoro di squadra tra amministratori, imprenditori e aziende locali”.

“Come Presidente di Derthona Truffle, esprimo con orgoglio la nostra gratitudine agli enti locali che hanno riconosciuto il valore del tartufo nero piemontese come leva strategica per la valorizzazione dei territori vocati della provincia. Il sostegno ricevuto ha rafforzato il nostro impegno nella promozione di una filiera che genera opportunità economiche, tutela ambientale e identità culturale. In questo percorso, la creazione del nostro marchio ha già trovato un primo e importante sbocco, ottenendo apprezzamento nel mercato giapponese, con il quale stiamo sviluppando diverse iniziative di promozione e collaborazione” ha dichiarato Dario Capogrosso, Presidente Associazione Derthona Truffle.