A due giorni dall’atto di vandalismo che si è verificato al Teatro Civico di Tortona, questa notte alcuni balordi hanno imbrattato i muri della sede del Partito Democratico di Tortona nella centralissima via Zenone: “Al momento di aprire la sede del circolo PD di Tortona – dice il consigliere comunale Davide Fara, ex assessore – abbiamo amaramente constatato che qualcuno, probabilmente nella notte, ha imbrattato i muri con scritte offensive nei confronti del nostro partito. È un episodio che si inserisce nella scia degli atti vandalici che hanno colpito la nostra città nelle ultime settimane e che destano molta preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Il PD di Tortona non si lascia intimidire e proseguirà con la sua attività e le sue battaglie politiche.”

Con ogni probabilità potrebbe non essere un gesto politico: poco tempo fa, infatti era stata imbrattata anche la sede di Fratelli d’Italia che si trova nell’adiacente piazza Malaspina per cui – come per il teatro Civico – potrebbe trattarsi di atti di vandalismo gratuiti che nulla potrebbero avere a che fare con la situazione politica o con ideologie.

Dell’episodio avvenuto stanotte sono stati ovviamente avvisati i Carabinieri della compagnia di Tortona che in parallelo all’episodio del Teatro Civico hanno avviato indagini al riguardo. Non è escluso che gli autori possano essere le stesse persone.