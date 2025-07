Consegnato oggi al Sindaco il quadro realizzato da Dina Talotti, che raffigura uno scorcio di piazza Martiri della Libertà da cui si vedono spiccare Palazzo Maglione (che alla fine del 1800 ospitava Municipio, Scuole e Pretura) – oggi sede del Comando di Polizia Municipale, di alcuni uffici comunali e di quelli della Gestioni Municipali Spa – e l’attuale Palazzo comunale.

Silvana Talotti, conosciuta da tutti come Dina, è un’artista autodidatta che fin da bambina ha trovato nella pittura la sua forma di espressione più autentica. Il suo viaggio artistico inizia prestissimo: Dina disegna infatti da quando aveva solo sette anni, affinando nel tempo la sua tecnica e sviluppando un linguaggio personale. Il suo stile, che definisce “lineare ma non fotografico”, riflette una scelta consapevole: non cerca la riproduzione fedele della realtà, ma interpreta il mondo attraverso la lente dei colori che ama. Recentemente, l’artista ha realizzato una mostra originale che ha messo a confronto fotografie d’epoca e quadri attuali, creando un suggestivo ponte tra passato e presente. “Diano ieri e oggi” ha rappresentato una riflessione visiva sul tempo e sull’identità dei luoghi, resa ancora più intensa dalla sensibilità cromatica di Dina.

Dina non è solo pittrice solitaria. Da oltre 25 anni è parte attiva del gruppo “Dipingiamo insieme”, che si riunisce ogni lunedì pomeriggio nella Sala Don Piana di Diano Marina. Un appuntamento fisso per appassionati e curiosi, dove la pittura diventa momento di condivisione, crescita e scambio creativo. Quest’estate, il gruppo è protagonista di tre mostre collettive “a cielo aperto” nel centro di Diano Marina. Dopo l’evento della scorsa settimana, i prossimi appuntamenti saranno domenica 10 agosto e domenica 7 settembre: occasioni speciali per scoprire le sue opere insieme a quelle di altri artisti locali, in un dialogo visivo che arricchisce il tessuto culturale della città.

A riconoscere il valore umano e culturale del percorso dell’artista dianese è anche l’Amministrazione Comunale: il Sindaco di Diano Marina e l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico hanno voluto esprimere personalmente i più sentiti ringraziamenti a Dina Talotti, sottolineando l’importanza del suo impegno artistico per la comunità. Le sue opere, “portano colore, emozione e memoria nei cuori di chi le guarda, contribuendo a mantenere viva l’anima del nostro territorio”.