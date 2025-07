A partire dalle ore 7:00 di domani mattina, martedì 15 luglio, prenderanno il via i lavori di asfaltatura su via San Leonardo, nella zona di Diano Gorleri. L’intervento, volto al miglioramento del manto stradale, è programmato per durare fino a venerdì 18 luglio, salvo eventuali imprevisti legati alle condizioni meteo o a esigenze operative.

Durante tutto il periodo dei lavori sarà temporaneamente interdetto il transito veicolare lungo via San Leonardo. Per garantire la continuità della circolazione, il traffico verrà deviato sulle vie limitrofe, in particolare su Strada Savoia e via Ai Gorleri. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e a programmare con anticipo eventuali spostamenti nella zona interessata. Sarà comunque garantito l’accesso alle sole proprietà private, compatibilmente con le fasi operative del cantiere. I residenti sono invitati a collaborare con il personale addetto ai lavori per favorire lo svolgimento degli interventi in sicurezza e senza ritardi.