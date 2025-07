Proseguono i controlli della Polizia Locale di Diano Marina per contrastare il fenomeno del commercio ambulante abusivo, in particolare nelle zone degli arenili, dove con l’arrivo dell’estate aumenta la presenza di venditori irregolari. Nel corso dell’ultima settimana, gli agenti hanno effettuato numerosi accertamenti sulle spiagge, individuando diversi soggetti che esercitavano attività commerciale senza la prescritta autorizzazione. Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 1000 articoli tra capi di abbigliamento e bigiotteria, tutti privi di documentazione e venduti in modo illecito.

In un caso specifico, è stata rinvenuta anche una partita di giocattoli non conforme alle normative sulla sicurezza, poiché priva delle dovute informazioni e garanzie previste dalla legge. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre il venditore, anch’egli privo di licenza, è stato sanzionato. Per i trasgressori, la normativa prevede sanzioni fino a 5.000 euro, oltre alla confisca della merce.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di tutela delle attività commerciali regolari e mira ad arginare un fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, tende a diffondersi con maggiore intensità lungo il litorale.