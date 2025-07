Si inaugura all’insegna della psicoanalisi la nuova edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Giovedì 10 luglio, alle ore 21,30, sul palco della Piazza dei Corallini salirà il celebre psicoanalista Massimo Recalcati, in veste di scrittore per proporre uno spettacolo fra prosa e musica, “La forza del desiderio”, ispirato al suo primo romanzo, “Amen”. Con lui sarà in scena l’attrice Elena Andreoli, mentre il supporto musicale sarà garantito da Alberto Traverso, Carlos Eduardo Zarattini e Tony Berchmans.

«Sin da ragazzo, da quando avevo vent’anni, volevo scrivere di teatro – ha raccontato Recalcati – Ero un vero appassionato di teatro, mangiavo pane e teatro. Poi, come spesso accade nella vita, ci sono stati incontri che hanno deviato questa mia vocazione. Durante il primo lockdown ho cominciato a scrivere un testo. Mentre scrivevo attorno c’era la morte. Come direbbe il grande pittore Rothko, quando si fa arte o si parla della vita e della morte o è meglio non farla. Amen è la parola che consacra la possibilità che la vita possa esistere anche dove è la morte, che la morte non possa essere l’ultima parola sulla vita. Amen vuol dire “così sia”, “che sia così”, che la vita sia viva, che la morte non sia l’ultima parola sulla vita».

Lo spettacolo si aprirà con una lectio magistralis del noto psicoanalista: una riflessione profonda sul senso della vita e della morte, che si trasforma in un inno alla vita stessa. Elena Andreoli interpreterà tre monologhi, introdotti da Recalcati, tratti da Amen: il soldato, la madre, Enne.

Nel testo di Recalcati riflessioni e paure sul proprio futuro si intrecciano: che cosa rende possibile la resistenza della vita di fronte alle avversità e alla morte? In Amen l’autore racconta come la forza del desiderio può farci rialzare anche quando tutto sembra perduto. Recalcati parla di un’esistenza sul confine tra la vita e la morte, tra battesimo ed estrema unzione. Della nuda fede di una madre verso il battito del cuore del figlio. Di un vecchio soldato, sopravvissuto alla guerra, che insegna la forza del passo nella neve. Sullo sfondo i ricordi di una vita e la presenza incombente della fine. Una preghiera nel nome della vita che non vuole morire. Non è importante quanto lunga sia la vita, ma quanto sia capace di allargare il suo orizzonte e come possa diventare generativa, capace di frutto e di gratitudine, ed eterna, non corrotta dalla morte.

Massimo Recalcati – Psicoanalista tra i piú noti in Italia, dirige l’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi).

Collabora con i quotidiani «la Repubblica» e «La Stampa» e insegna all’Università di Verona e allo IULM di Milano. Dirige con Maurizio Balsamo la rivista «Frontiere della psicoanalisi».

È autore di numerosi libri, tradotti in diverse lingue, tra cui L’uomo senza inconscio (Raffaello Cortina Editore), Il complesso di Telemaco (Feltrinelli) e di una monografia in due volumi su Jacques Lacan (Raffaello Cortina Editore 2012, 2016). Ha pubblicato per Einaudi, L’ora di lezione (2014), I tabù del mondo (2017 e 2018), La notte del Getsemani (2019 e 2020), Il gesto di Caino (2020 e 2021), Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio (2021), Il grido di Giobbe (2021 e 2022), La legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi (2022 e 2023), il suo primo testo teatrale, Amen (2022) e La Legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi (2024).

Elena Andreoli – E’ la miglior voce femminile dell’anno 2024/2025: il riconoscimento le è stato conferito nel dicembre 2024 a Genova in occasione della XXV edizione del festival “Voci Nell’Ombra”. Dopo aver frequentato i corsi all’Accademia d’Arte Drammatica, alla Royal Shakespeare House di Londra e all’Actor’s Studio di Londra, è stata a lungo in tournée accanto a due mostri sacri come Dario Fo e Franca Rame (insieme alla quale è stata a lungo coprotagonista negli spettacoli “L’Eroina” e “Grasso è bello”). Per il cinema ha lavorato con Mario Monicelli al fianco di Philippe Noiret e, proprio nel doppiaggio, ha mosso i primi passi come assistente di Federico Fellini in “La voce della luna”. Nel corso della sua carriera Elena Andreoli ha prestato la voce al cinema (“La voce senza volto” di Filippo Soldi, candidato ai Nastri d’Argento 2024), alla pubblicità (per gli spot Chanel N° 1, Mulino Bianco, Apple, Esselunga, Wolksvagen, Ikea e molti altri) e ai documentari (“Cinema Forever” di Alberto Traverso, presentato e proiettato al MoMa di New York). Dal 2022 è, inoltre, la voce istituzionale del Corriere.it, la versione online del “Corriere della Sera”.

Alberto Traverso – Alberto Traverso è un regista, art director e musicista italiano con una visione creativa che unisce immagine, suono e strategia di comunicazione. Fondatore di un’agenzia di branding e posizionamento, dal 2000 ha rappresentato oltre 300 top brands in diversi. Milanese 1964, una laurea al Dams di Bologna in comunicazione, ha lanciato oltre 50 canali televisivi, generaliste e tematiche, in onda sul satellite, il digitale terrestre, web e smartphone, di servizio pubblico e di natura commerciale, in Italia e all’estero. Ha collaborato con realtà di primo piano come Mediaset, Sky, La7, Rai. Nel 2001 è stato premiato da Umberto Eco per la campagna “Gente di Italia 1”, considerata il primo user generated content virale della TV italiana, tuttora in onda. Per La7 è stato Direttore Creativo dal lancio e nel passaggio tra le diverse proprietà fino all’acquisto da parte di Cairo. Come documentarista, ha firmato “Cinema Forever”, un’opera dedicata al restauro delle pellicole del neorealismo italiano, proiettata al MoMA di New York.

​

Carlos Eduardo Zarattini è un compositore e bassista con base a Milano. Inizia il suo percorso musicale studiando pianoforte all’età di 10 anni. Laureato in composizione, nelle prime fasi della sua carriera acquisisce una vasta esperienza suonando dal vivo con diverse band e artisti.

Successivamente si dedica all’attività professionale di compositore e produttore di musica originale per pubblicità, televisione, cinema e documentari. Negli ultimi 12 anni ha collaborato come musicista e sound designer con alcune delle più importanti aziende di comunicazione in Italia, tra cui Fox International Channels, Sky Italia, Discovery, Mediaset. Compone inoltre musica originale per alcune delle principali etichette discografiche di musica per produzioni, come Primrose Music e RTI in Italia, e Sonoton in Germania.



Tony Berchmans – Pianista, compositore, produttore musicale ed ingegnere con un master in Comunicazione presso l’ESPM-SP, lavora dal 1992 nel settore della produzione discografica. Attualmente è associato alla casa di produzione Punch Audio. È stato curatore di Música em Cena – 1º Incontro Internazionale di Musica per il Cinema, evento tenutosi nel 2007 a Rio de Janeiro. Docente di un corso post-laurea in Colonne Sonore per Cinema e TV, ha partecipato a festival di musica e comunicazione negli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Spagna, Italia, Belgio e Brasile. Ha inoltre tenuto corsi e workshop in istituzioni come PUC/SP, ESPM, FAAP, Anhembi-Morumbi, MIS-SP e SESC, ed è stato membro votante del WSA (World Soundtrack Awards) per 10 anni. Nel 2010 ha creato il “Cinepiano” Tony Berchmans, uno spettacolo in cui improvvisa dal vivo colonne sonore al pianoforte per classici del cinema muto. Nel 2018 ha creato il canale YouTube “Cinepiano” Sessions, in cui produce videoclip che omaggiano classici temi del cinema con artisti ospiti.

In caso di maltempo

Lo spettacolo programmato in Piazza dei Corallini si terrà nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

Guide all’ascolto

Per tutti gli spettacoli in cartellone le guide all’ascolto saranno disponibili sul canale FB del Festival (cervofestival) a partire dal giorno precedente.

Prevendita biglietti

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cervofestival.com e nelle agenzie accreditate per tutti gli spettacoli.

Il biglietto “ingresso” è disponibile all’acquisto esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria in loco (Oratorio S. Caterina) e sono suscettibili di riduzione per studenti e bambini.

Agenzie di prevendita

CERVO: Ufficio informazioni turistiche – P.za Santa Caterina, 2 – tel. 0183/406462 – int 3

DIANO MARINA: Dianatours – Via Generale Ardoino, 151 – tel. 0183/404700

SAN BARTOLOMEO AL MARE: Agenzia GIANNA GIUSTO VIAGGI Via Aurelia, 137 – tel. 0183/409426

IMPERIA ONEGLIA: Libreria Ubik Imperia – Piazza San Giovanni, 34 – tel. 0183/291377

IMPERIA PORTO MAURIZIO: Felcar Viaggi – Viale Giacomo Matteotti, 22- tel. 0183/ 63716 – 3280889004

Diritti di prevendita 10% L’acquisto presso le agenzie di prevendita potrà avvenire solo con carta di credito.

Biglietteria

Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 19.30.

Riduzioni al botteghino

FAI Sezione Liguria – su presentazione della tessera valida per l’anno corrente sarà applicata una riduzione di € 5,00 non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie di ingresso, tranne lo spettacolo dell’8 agosto.

RESIDENTI – su presentazione di valido documento d’identità sarà applicata una riduzione pari al 50% non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie d’ingresso tranne lo spettacolo dell’8 agosto