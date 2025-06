Un appuntamento internazionale per discutere di strategie integrate per la tutela della salute e dell’ambiente, attraverso un approccio One Health. Si terrà venerdì 20 giugno, dalle ore 13.30 alle ore 18.00, presso il Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, l’evento dal titolo “Interdisciplinary Symposium on One Health and PFAS: an Integrated Approach to Human, Animal, and Environmental Health”, promosso nell’ambito del progetto europeo SCENARIOS, finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea – Azione 8.1 Zero Pollution Ambition.

Il convegno, realizzato dall’AOU AL e dal DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto dal Dr. Antonio Maconi, con la compartecipazione dell’Università del Piemonte Orientale e la collaborazione della Regione Piemonte, vedrà la partecipazione di numerosi relatori dall’Italia e dall’estero, con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte delle ricerche in corso relative agli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sull’ambiente e sulla salute umana e animale, con particolare attenzione anche al territorio piemontese e più nello specifico alessandrino.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno aperti dalla dott.ssa Marinella Bertolotti, Direttore del Centro Studi per le Patologie Ambientali DAIRI e responsabile scientifica dello studio epidemiologico afferente al progetto SCENARIOS. A seguire, la lectio magistralis del dott. Bartolomeo Griglio, del Settore Prevenzione e Veterinaria – Direzione Sanità della Regione Piemonte, e gli interventi dei principali esperti coinvolti nel progetto: tra questi, il coordinatore di SCENARIOS Prof. Francesco Dondero, del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’UPO, e i rappresentanti di prestigiosi centri di ricerca internazionali, tra cui la Foundation for Research & Technology (Grecia), il National Technical University of Athens, l’Università di Castilla-La Mancha e il Polo GGB.

Sarà inoltre l’occasione per parlare dello studio attivato presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria che proprio nelle scorse settimane ha visto i primi soggetti arruolati, selezionati in modo casuale e stratificati per età, genere e residenza, a sua volta suddivisa in tre aree concentriche attorno al polo chimico di Spinetta Marengo. Tale studio, coordinato dal DAIRI, prevede l’analisi di campioni di sangue, urina e acqua proveniente dalle case degli aderenti al fine di sviluppare metodi di analisi innovativi come spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRAM-MS) e spettroscopia Raman, per identificare e quantificare i PFAS.

Il simposio rappresenta anche un importante momento di aggiornamento sulle attività relative al biomonitoraggio animale e umano condotto dalla Regione Piemonte, attraverso gli interventi di Giuseppe Ru, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV), e del Prof. Luigi Castello, direttore della SCDU Medicina Interna dell’AOU AL e Coordinatore della Commissione Clinica della Task Force regionale sui PFAS.

Il progetto SCENARIOS (Strategies for health protection, pollution Control and Elimination of Next generAtion RefractIve Organic chemicals from the Soil, vadose zone and water), che coinvolge 19 partner europei provenienti da 11 Paesi diversi e si pone l’obiettivo di sviluppare strategie concrete per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione degli effetti legati alla contaminazione da PFAS, verrà quindi affrontato da diversi punti di vista, mettendo sempre al centro l’approccio One Health.

La partecipazione al simposio è libera e aperta al pubblico e verrà facilitata dalla presenza di un servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa per permettere un’adeguata fruizione dei contenuti trattati.