Venerdì 20 Giugno sono attesi a Tortona oltre mille tra ragazze e ragazzi, provenienti da tutte le Parrocchie, per l’annuale appuntamento con Mondoratori, il raduno degli oratori della Diocesi, molti dei quali impegnati in queste settimane nelle attività estive dei Grest.

L’evento è organizzato dal servizio di Pastorale Giovanile Diocesano e dall’A.N.S.P.I (Associazione Nazionale San Paolo Italia), in collaborazione con il Comune di Tortona, il locale Comitato della Croce Rossa Italiana e la Confraternita Misericordia di Tortona.

La scelta di Tortona non è casuale, in quanto Mondoratori 2025 coinciderà con il Giubileo degli Oratori della Diocesi.

Il Vescovo Mons. Guido Marini invita con gioia i giovani, gli animatori e i sacerdoti per vivere una giornata all’insegna della preghiera, del gioco e della condivisione fraterna.

Il ritrovo è previsto per le ore 10.00 presso l’area verde Matteotti, in zona Oasi. Tutti i partecipanti faranno quindi il loro ingresso in Cattedrale vivendo il Giubileo. Seguirà un momento di preghiera e di riflessione guidato dal Vescovo.

Attraversando le vie della Città si raggiungerà il Castello per il pranzo.

Nel pomeriggio i giochi e le varie attività ricreative pensate per bambini e ragazzi, fino al gran finale, intorno alle 16.00, con l’arrivederci alla prossima edizione.

Le prenotazioni sono attese via sms o WhatsApp al numero 339 7572958.