I Pionieri affrontano condizioni difficili, esplorano per popolare, cercano di determinare nuove soluzioni di vita orientate al benessere comune. Un tempo erano considerati simboli di coraggio e spirito d’iniziativa.

Ed è proprio questa la visione di Marco Roveggio, architetto creativo e Paolo Goglio, piccolo Youtuber che da 15 anni vive in campeggio.

IL PROGETTO

In Valcurone c’è un antico campeggio, dismesso da molti anni. Il territorio è selvatico e generoso, la quiete, la natura, la posizione dominante e il clima favorevole hanno stimolato la progettualità dell’Architetto M. Roveggio che ha colto subito il grande potenziale di questa valle Alessandrina.

Il contesto rurale rimane estraneo alle dinamiche convulse del turismo di massa pur offrendo spunti, occasioni di visita ed esperienze coinvolgenti tra natura e tradizione.

“Questi fattori geografici, collegati al trend consolidato del settore campeggi ci hanno portato a considerare come favorevole una iniziativa in questo contesto” afferma Marco Roveggio ed in effetti i numeri parlano chiaro (dati Assocamping): il settore turismo all’aria aperta in Italia ha dimostrato una notevole resilienza e crescita negli ultimi cinque anni rispetto al mondo alberghiero, rispettivamente +10% contro +2%: sono previsti più di 70 milioni di presenze per il 2025, con arrivi dall’estero di 12 milioni (+4%) rispetto al biennio 2023-2024.

“Camping e Glamping si palesano come esperienze di crescente interesse rispetto all’offerta tradizionale (+12%).” sottolinea l’Architetto M. Roveggio che evidenzia “questa tendenza è all’insegna del binomio benessere e natura: base del progetto per il campeggio Valcurone.”

VALORIZZARE IL TERRITORIO

Paolo Goglio, ex regista, oggi è creator di un piccolo canale YouTube youtube.com/c/PaoloGoglio che recentemente ha raggiunto 5 milioni di visualizzazioni: “L’interesse per la vita in campeggio, negli ultimi anni, è cresciuto esponenzialmente. Oggi sto documentando le fasi di rinascita del Camping Valcurone, il desiderio di molti pionieri di ricreare uno spazio antico in una terra nuova, dove socializzare, creare iniziative ed eventi, sostare nella natura e cogliere valori e sapori di questa valle quasi incontaminata.

Ho già iniziato a raccontare sul mio canale la storia di persone e realtà locali, presto affiancherò una nuova serie di videoclip dedicati alle bellezze e alle risorse del territorio: le acque, i boschi, le montagne, attività e trekking, aziende e residenti, custodi e testimoni di una realtà alternativa allo stile di vita urbano.”

IL PROGETTO COOPERATIVO

Il campeggio è il primo atto di un progetto strategico strutturato non soltanto rispetto all’ospitalità locale in Valcurone:

“L’idea è quella di valorizzare i luoghi e le persone attraverso gli strumenti digitali e tecnologici oggi disponibili.” spiega l’architetto Marco Roveggio, con alle spalle una carriera come consulente nel settore della ricerca e dello sviluppo per le aziende. “I trend innovazione dell’offerta turistica, digitalizzazione e social network valgono per tutti. Le realtà minori invece soffrono l’assenza del ricambio generazionale ed oggi una crescente diseconomia di scala rispetto a grandi operatori del turismo.

La start up innovativa punta proprio a supportare questi aspetti aggregando servizi e supporto per gli operatori minori che vorranno aderire:

digitalizzazione dei processi gestionali, servizi tecnici integrati, turismo inclusivo e servizi per disabilità e la terza-età, soluzioni smart nel settore della piccola ristorazione, della manutenzione e della logistica possono dare nuovo vigore alle realtà nel territorio rurale con particolare attenzione ai campeggi ed agli agri-campeggi.”