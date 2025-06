3+3+3= VALENTINA AVVENTO La somma dal punto di vista aritmetico non è esatta ma è quello che è successo al Grand Prix di Modena, dove l’atleta novese si presentava come testa di serie in tutte le specialità, e mantenendo fede a ciò chiudeva la due giorni emiliana vincendo tutte e tre le finali nella categoria U35. Nel Doppio Misto assieme a Giuseppe Nobile dello Space Bad di Settimo Torinese contro la coppia piemontese -lombarda Di Forti-Paregger dopo un tiratissimo secondo set 24 a 22. Sempre con la Paregger, ma questa volta dalla stessa parte della rete, superava con un doppio 21-10 la romena Iordan e la giapponese Miyatsu. Ultima fatica il Singolare e come spesso succede sono le migliori che arrivano in fondo quindi ha dovuto affrontare di nuovo l’amica “nemica” Helga Paregger (B.C. Milano), ma sul campo conta solo la vittoria ed è quella che si aggiudica la “Prof” novese in due set. E l’ultimo 3? E’ probabile che questi successi la portino in cima a tutte le classifiche di specialità della Federazione Italiana Badminton, record unico nel panorama dei Master tricolori.

Ma queste affermazioni non devono sminuire le altre medaglie che i compagni del Boccardo Badminton riescono a conquistare al mitico PalaPanini. Teodor Stan assieme a alla milanese-tedesca Sabine Doering sale sul primo gradino del podio del Misto XD55 scalzando i favoriti bergamaschi Bettoni-Marchesini mentre nel Doppio Maschile 55 si deve “accontentare” del terzo posto, sconfitto assieme a Pablo Cuesta in semifinale dai clarensi Bisioli-Merigo.

Non solo gloria per i Master, anche i giovani del club di Via Ferrando “Scrivia” si distinguono con Ahmad Nasir che conquista l’oro nel Doppio Maschile U17 assieme a Riccardo Giani del Chiari dopo un’intensa finale (21-18 21-19) superando il duo Cadeo-Fasli Kurti. Nella finale del Singolare trova, purtroppo, uno dei suoi avversari storici, Francesco De Stefani del Malles mai battuto in precedenza.

E la tradizione si perpetua con l’atleta novese superato in rimonta dall’altoatesino.

Altro argento per Stefano Torrielli che con il lombardo Segato non riesce ad avere la meglio nella finale DM19 sugli azzurrini Grotti e Virzi.

Ma la stagione agonistica non si esaurisce qui, nonostante la calura estiva, nei prossimi 2 fine settimana sono in programma i challenge di Casella e di Acqui Terme.

