Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Gian Luigi Rognoni ha deliberato i seguenti stanziamenti:

€ 2.500,00 a favore dell’Associazione Fausto e Serse Coppi APS ETS di Castellania Coppi (Al) quale contributo a sostegno di diverse attività dell’Associazione quali ristampa di n. 2 volumi (“Ah perché non son io col cacciatore” di Andrea Maietti vol. 2 e “Un’altra storia di Fausto Coppi” di Coppi Lombardi), calendario Fausto Coppi 2025, gadget, gagliardetti e comunicazione, ripristino maglie e ripristino muri e gigantografie (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

€ 2.500,00 a favore del Centro Studi Ugo Rozzo di Tortona quale contributo per la realizzazione della pubblicazione del volume “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento” quale summa della cinquantennale ricerca storica e bibliografica del Prof. Ugo Rozzo (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 2.500,00 a favore della A.T. Pro Loco Momperone APS ETS quale contributo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di manifestazioni e fiere con particolare riferimento alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico della struttura (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 2.500,00 a favore dell’Associazione Onlus “Amici del Museo del Mare “Amm. Carlo Mirabello” di Tortona quale contributo a sostegno delle spese di gestione annuale del Museo per garantire la continuità delle attività museali (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 5.000,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caldirola quale contributo per il progetto “Caldirola, una montagna d’arte” tramite realizzazione di diversi progetti culturali (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

€ 1.500,00 a favore del Circolo del cinema film & video di Tortona quale contributo per la realizzazione di: Il cinema e i GDR, Tortona al cinema 2025, TortonaCinema Horror, Cineforum con le scuole, Ripensare il Cinema, Eventi speciali, Collaborazioni varie (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 3.500,00 a favore dell’Associazione Musicale L’Estro Armonico di Sale (Al) quale contributo per la prosecuzione del progetto “Sulle note dei ricordi” – seconda fase – tramite organizzazione di concerti presso le case di riposo di Tortona e paesi limitrofi (RSA di Castelnuovo Scrivia, RSI Lisino, RSA di Pontecurone) (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 1.000,00 a favore dell’Associazione Stazzanese “Amici della Musica” A.S.A.M. APS di Stazzano (Al) quale contributo per la realizzazione della “Piccola stagione musicale 2025” (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 3.000,00 a favore di Delegazione FAI di Tortona in collaborazione con l’Officina del Dialetto tortonese di Tortona quale contributo per la realizzazione della prima edizione di “Tortona Città aperta”, che si svolgerà durante il weekend della prima metà del mese di settembre, tramite apertura di cortili privati all’interno dei quali si svolgeranno attrazioni musicali, rappresentazioni di burattini (mostre fotografiche e/o di pittori locali, degustazione di prodotti locali, musei e chiese aperte, negozi, bar, ristoranti aperti) per promuovere la conoscenza e la scoperta delle bellezze e delle eccellenze della Città di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 7.000,00 a favore della DIAPSI – Difesa malati psichici Onlus Sezione di Tortona quale contributo per il progetto “Cre Attiva Mente: arte, musica,…e benessere per la mente” per la realizzazione delle attività di teatro con Donata Boggio Sola, creatività manuale con Natale Panaro, musica e cabaret con Paolo Mogliazza, “confrontandoci” con Massimo Tassinario, lettura con Elena Piscitello, arte terapia con Angela Cotugno, creazione del gruppo di “auto mutuo-aiuto” per i familiari (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 5.000,00 a favore del CAI Club Alpino Italiano Sezione di Tortona quale contributo per la realizzazione del “Caldirola Camp” e “Rhemes Camp” – progetto educativo in alta montagna esperienza rivolta ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni – con lo scopo di avvicinamento alla frequentazione dell’ambiente montano, alla sua corretta fruizione attraverso la scoperta, la conoscenza e la solidarietà, l’emozione e il gioco soprattutto nell’età evolutiva, di incentivo alla pratica dell’attività motoria di tipo aerobico contro la sedentarietà tra bambini/ragazzi (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 10.000,00 a favore della Veneranda Confraternita di San Desiderio di Castelnuovo Scrivia (Al) quale contributo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura/tetto della Chiesa di San Rocco (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “Recupero del patrimonio architettonico, artistico e storico locale”);

€ 2.000,00 a favore dell’Associazione Palestra Aperta di Tortona quale contributo a sostegno delle attività annuali ludico/sportive a favore di persone diversamente abili (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 3.500,00 a favore di Innovevent di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo per l’organizzazione della “Fiera Nazionale Innovart 2025”, seconda edizione di un festival culturale, il weekend del 26 e 27 luglio 2025 a San Sebastiano Curone, durante il quale le antiche botteghe del paese (chiuse da tempo) riapriranno per accogliere artigiani provenienti da tutta Italia, con realizzazione di eventi quali un’installazione artistica permanente affidata ad un artista emergente, workshop interattivi, incontri con artisti, un concerto live, un after party con dj set e una serata dedicata al cinema dando l’opportunità a giovani registi di presentare e commentare i loro cortometraggi (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

€ 10.000,00 a favore di Agape Cooperativa Sociale Onlus di Tortona quale contributo a sostegno dell’assistenza sanitaria presso l’Ambulatorio Soter a persone indigenti sul territorio della Diocesi di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 10.000,00 a favore dell’Associazione Amici del MiniFAL Ets di Tortona quale contributo per la prosecuzione delle attività rivolte ai ragazzi disabili in età adulta del Gruppo MiniFAL (con particolare riferimento al pagamento delle prestazioni professionali degli psicologi e il laboratorio di arteterapia) (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 12.000,00 a favore di APS La Fenice di Tortona quale contributo per l’organizzazione della seconda edizione de “Le Notti del Cinema” per l’organizzazione di una rassegna cinematografica dal 1° al 6 luglio 2025 nella cornice di Piazza Malaspina, con n. 6 proiezioni gratuite, ad accesso libero e senza prenotazione, ispirandosi alla tradizione del cinema popolare di un tempo, per favorire l’inclusione, dallo slogan “Porta la tua sedia!” (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

€ 1.000,00 a favore dell’ANPI Sezione di Viguzzolo (Al) quale contributo per la realizzazione di “Luci sulla Shoah – il ricordo dell’Olocausto attraverso la musica” per ricordare gli autori e le opere vittime dello sterminio, per mantenere viva la memoria storica e non dimenticare lo sterminio nazifascista, tramite l’organizzazione di un concerto di musica classica presso la Pieve di Viguzzolo, in occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” che si celebra il 27 gennaio – evento 2026 (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 7.500,00 a favore dell’Associazione Culturale Archivio Piero Leddi di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo per l’allestimento permanente della nuova sala polifunzionale nell’ambito del progetto di riallestimento della Casa del Principe Doria di San Sebastiano Curone sede dell’archivio Piero Leddi (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);