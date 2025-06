Secondo la segnalazione di una lettrice per una linea elettrica caduta sui binari ad Arquata l’Intercity 679 alle 20,35 di oggi giovedì 5 giugno, è bloccato in stazione a Tortona. .

“Dalla stazione – ci segnala la lettrrice – dicono che chi va a Genova può prendere un regionale per Arquata Scrivia. Poi non si sa come fare per andare a Genova. Per chi va oltre Genova non si sa nulla. Chiesto i bus sostitutivi ma non li organizzano.”

