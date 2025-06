Alessandria – Alle 18.00 di oggi, 5 giugno, il Comando Provinciale ha ospitato la celebrazione del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, del Prefetto, dottoressa Alessandra Vinciguerra, del Questore, dottor Sergio Molino, e delle autorità politiche, militari e religiose.

Al termine di un altro anno denso di impegni e risultati, l’occasione ha costituito un momento di riflessione sull’operato dell’Arma alessandrina, da sempre stretta alla popolazione, che continua a offrire il proprio contributo non solo in termini di prevenzione e repressione dei reati ma anche nel soccorso e nel sostegno delle fasce più deboli, collaborando con gli Enti e le Istituzioni al servizio della cittadinanza.

Nel centesimo anniversario dell’insediamento del Comando Provinciale nella Caserma “Scapaccino”, il Colonnello Giovanni Palatini si è rivolto allo schieramento, composto da una rappresentanza dei Carabinieri che operano quotidianamente attraverso i reparti e le articolazioni dell’Arma, con le cinque Compagnie, le cinquantasei Stazioni, il Reparto Operativo, i Carabinieri Forestali e i reparti speciali, NAS, NOE e NIL, e a tutti i presenti, ricordando l’importanza di essere Carabiniere e della sinergia con le altre istituzioni per un’efficace difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

È stato quindi il momento della consegna dei riconoscimenti ai Carabinieri del Comando Provinciale che si sono distinti nel servizio d’istituto e nella Polizia Giudiziaria nel corso dell’ultimo anno:

Encomio Semplice di Reparto concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Alessandria, consegnato al Mar. Ord. Faralli Federico, con la seguente motivazione:

“Sezione Operativa di Comando Compagnia Capoluogo, evidenziando elevata professionalità, spiccato acume investigativo ed esemplare senso del dovere, conduceva articolata attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre soggetti, il sequestro di una vasta piantagione di marijuana e all’esecuzione di quattro misure cautelari personali”.

Pietra Marazzi (AL) aprile-ottobre 2023.

A consegnare la ricompensa, il Prefetto di Alessandria, Sua Eccellenza dott.ssa Alessandra Vinciguerra.

Elogio delComandante del Regional Command – West,concesso al Cap. Valerio Azzone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, con la seguente motivazione:

“Ufficiale dalle eccellenti qualità fisiche e morali, ottimo rigore morale e pregevoli caratteristiche militari, effettivo al Regional Command-West nell’ambito dell’operazione”Jiont Enterprise” in Kosovo in qualità di Provost Marshal, ha assoltoil proprio incarico con indiscussa competenza, altissimo senso del dovere e profonda motivazione. Il Capitano Valerio Azzone ha dimostrato di essere un militare dai profondi valori umani e professionali, rivelandosi un intelligente e prezioso collaboratore che ha sempre fornito un lodevole comportamento nell’adempimento dei propri doveri ed elevato rendimento in servizio, contribuendo con il suo prezioso operato a elevare l’immagine e il prestigio del Regional Command- West, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate Italiane nel contesto Internazionale”.

A consegnare la ricompensa, il Comandante Provinciale Carabinieri di Alessandria, Col. Giovanni Palatini.

Elogio concesso dal Comandante della Joint Task Force Lebanon Operazione Leonte al Lgt. C.S. Giovacchini Alessio, Comandante della 2^ sezione del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo, con la seguente motivazione:

“Pregevole figura di Luogotenente del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, ha dimostrato una professionalità ed una dedizione esemplari durate il suo incarico come team leader della Special Investigation Forensic Unit Military Police di Noqoura, assumendo questo ruolo cruciale nel difficile contesto operativo della Terza Guerra del Libano, che vedeva contrapposte le Israel Defence Forces e le forze paramilitari di Hezbollah. Splendido esempio di dedizione al servizio e virtù militari, il Luogotenente Alessio Giovacchini con il suo comportamento esemplare e la cristallina lealtà dimostrata, ha contribuito significativamente ad accrescere il prestigio delle Forze Armate Italiane e dell’Arma dei Carabinieri nel contesto multinazionale della Missione Unifil – Leonte XXXVII” in Libano”.

A consegnare la ricompensa, il Procuratore della Repubblica f.f. dott. Enrico Arnaldi di Balme.

Vivissimo Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, concesso al Lgt. De Cicco Giulio, Brig. Ca. Goglione Giovanni, App. Sc. Q.S. Izetta Andrea, Comandante e addetti all’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, e App. Sc. Q.S. Ottone Gaetano, addetto al Comando Stazione Carabinieri di Ponzone, con la seguente motivazione:

“Per aver condotto un’attività d’indagine, nei confronti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sotanze stupefacenti e conclusasi con l’arresto di due soggetti. Operazione che ha riscosso l’unanime consenso dell’opinione pubblica, contribuendo a conferire lustro al prestigio dell’Arma dei Carabinieri e Vivissimo Compiacimento del del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, concesso al Brigadiere Ponta Alessandro, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure per l’intervento di soccorso effettuato il 19 novembre 2024, in Novi Ligure, conclusosi con il salvataggio di una donna colta da malore all’interno della sua abitazione. Esempio di ferma determinazione e pronta reattività”.

A consegnare la ricompensa, il Questore di Alessandria, dott. Sergio Molino.

Vivissimo Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta concesso al V. Brig. Spinella Roberto, V. Brig. Draià Giampietro e Car. Sc. Patané Luigi, addetti alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alessandria, e Vivissimo Apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta concesso alla Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabineiri di Alessandria, consegnato al Lgt. Angelini Marco, Comandante della Sezione Radiomobile, per due distinte attività d’indagine che hanno permesso di arrestare, in brevissimo tempo, l’autore di una rapina ai danni di una giovane donna, nonché d’individuare e catturare, su esecuzione di misura cautelare in carcere, l’autore di una violenza sessuale nei confronti di una donna. Esempi di elevate doti professionali, esemplare acume investigativo ed incondizionata dedizione.

A consegnare la ricompensa, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Antonio Gorgoglione.

Compiacimento del Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria concesso:

· al Ten. Giovanni Pintore, al Mar. Ord. Erica Profumo e al Car. Sc. Andrea Clemente, rispettivamente Comandante e addetti a NIPAAF e Nucleo CITES di Alessandria, con la seguente motivazione:

“Per la spiccata determinazione investigativa che ha permesso di rinvenire e sequestrare ben 88 reperti cites di specie protette illegalmente detenuti”.

· al Mar. Ord. Calvi Fabrizio e al Car. Petrelli Riccardo Pichè, rispettivamente in qualità di Comandante e addetto al Nucleo Carabinieri Forestale di Casale Monferrato, con la seguente motivazione:

“Evidenziavano spiccata propensione al servizio concretizzatesi con molteplici brillanti indagini di polizia giudiziaria a tutela dell’ambiente e del patrimonio forestale, faunistico e paesaggistico del territorio alessandrino”.

A consegnare la ricompensa, il Vescovo di Alessandria S.E. don Guido Gallese accompagnato dal Comandante del Gruppo dei Carabinieri Forestali, Colonnello Stefano Gerbaldo.

Con il momento dell’Ammainabandiera, la cerimonia è volta al termine, con il deflusso dei Reparti e gli onori finali alle massime Autorità.