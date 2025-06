Aspettando la cerimonia del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria di sabato 14 giugno i Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, propongo tre appuntamenti. Martedì 10 giugno alle ore 17.00 la dott.sa Nerlep Kaur Rana, presenta il saggio:” Nasce un bimbo nasce una madre”. Mercoledì 11 giugno ore 17.00 nel teatro dell’Opera Luca Catalano illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano’. (Becco giallo editrice) . Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace. Venerdì 13 giugno ore 18.00 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L’inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipano Carlo Sburlati e Matteo Moraglia

Martedì 10 giugno ore 17.00 La dott.ssa Nerlep Kaur Rana, presenta il saggio: ”Nasce un bimbo nasce una madre”

Vincitore della Menzione di Merito della Giuria del XII Premio Internazionale Città di Sarzana 2024, Ed. Saggistica;

Vincitore del Premio Speciale Scrivere Donna del Premio Letterario Amarganta Edizione X 2024 con la seguente motivazione: “il manuale presenta, in forma colloquiale ma scientifica, la risposta alle domande comuni e alle necessità più urgenti di chi si appresta a divenire madre. Il dialogo con il lettore è empatico, avvolgente e trasferisce l’impressione al fruitore di non essere solo o unico in un momento di grande gioia ma anche di profondi cambiamenti fisici e psichici”.

Christmas Special Edition: il ricavato di tutte le vendite di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 verrà interamente devoluto all’associazione Almalayika Switzerland, che opera al fine di garantire acqua e cibo ai bambini di Gaza, attraverso persone che operano direttamente in loco.

Aspetti un bambino?

Milioni di domande ti assillano e vorresti trovare risposte adeguate? Non sai come affrontare i problemi quotidiani? Dimentichi le cose e non sai nulla di come cambia il cervello di una donna durante la gravidanza? Vorresti conoscere le basi antropologiche per cui i neonati dormono con difficoltà e fartene una ragione? Sai come allattare in maniera efficace? Conosci la storia del ciuccio e come utilizzarlo? Vorresti donare il cordone ombelicale ma non sai dove reperire le informazioni? Ti hanno mai parlato dei principali inquinanti nelle nostre abitazioni? Hai dubbi su cosa sia corretto non mangiare in gravidanza?

Tutto questo e molto altro viene descritto in maniera semplice e ironica: soprattutto, ogni argomentazione è tratta dalla letteratura scientifica.

Mercoledì 11 giugno ore 17.00 Luca Catalano illustra la sua opera ‘Lumumba, eroe africano’. (Becco giallo editrice) . Partecipa Don Rito Presidente dell’associazione Angeli di Pace.

Lumumba. Eroe africano, di Luca Catalano e Michele De Sanctis (giugno).

La biografia a fumetti di Patrice Lumumba, leader dell’indipendenza del Congo, raccontata attraverso lettere, poesie e discorsi pubblici.

Venerdì 13 giugno ore 18.00 Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro:” Mostruosa mente. L’inferno di Magda Goebbels – (Fazi editore). Partecipa Carlo Sburlati.

La tragica storia di Magda Goebbels nei dieci giorni che segnarono la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazionalsocialismo.

Mostruosa mente è un viaggio nella follia che si è fatta Storia. La parabola del nazismo viene ricostruita qui attraverso gli occhi e i ricordi di Magda Goebbels che, nell’aprile del 1945, decise di porre fine alla sua vita e a quella dei sei figli avuti da Joseph Goebbels, il gerarca più vicino a Hitler, ideatore della poderosa macchina propagandistica del regime.

Rinchiusa nel bunker del Führer insieme alla sua famiglia, mentre i russi avanzano verso Berlino e la guerra è ormai persa, Magda vive come un incubo i suoi ultimi giorni di vita. Per chi ha scelto di restare fedele a Hitler non c’è altra scelta se non la morte.

Ne è consapevole lo stesso Führer, conscio della disfatta, che a sua volta si suiciderà con Eva Braun, sposata in extremis prima dell’arrivo del nemico.

Senza più scampo, Magda ripensa alle vicende che hanno segnato la sua esistenza e i suoi quindici anni di nazismo componendo nella memoria un mosaico confuso eppure estremamente lucido e stilando, tra colpe e assoluzioni, il proprio bilancio esistenziale. Per lei, che è stata la donna più in vista del regime, il nazismo è stato una sorta di destino inevitabile per tutta la Germania.

È nato a Roma nel 1955. Come giornalista, ha seguito i maggiori avvenimenti degli ultimi decenni del Novecento prima di dirigere TG2, Rai Uno e Rai Sport. Ha scritto diversi saggi. Con Fazi Editore ha pubblicato i romanzi L’albero del mondo (2012) e Il destino del papa russo (2016). Nel 2024 è stato commissario straordinario per l’Italia alla Buchmesse di Francoforte.

Sabato 14 giugno alle ore 16.00 si terrà la Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Sezione inediti.