Mercoledì 11 giugno alle ore 21.00, sul palcoscenico del Teatro Ambra di Alessandria, andrà in scena “Oltre il confine dell’orizzonte”, spettacolo teatrale originale messo in scena dagli studenti dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme (AL). La regia è affidata a Monica Massone – attrice, autrice, regista e formatrice – nell’ambito del progetto “I mestieri del teatro”, promosso e organizzato dal Comune di Alessandria.

Liberamente ispirata al celebre romanzo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, l’opera è il frutto di un percorso di ricerca teatrale collettiva che ha coinvolto quindici studenti tra i 14 e i 20 anni, guidati dalla prof.ssa Debora Mieli in qualità di tutor didattico. I giovani attori hanno lavorato alla definizione di contenuti, linguaggi e stili espressivi, affrontando con maturità e coraggio temi urgenti come la guerra, il senso d’attesa e la natura dell’essere umano.

L’ambientazione è una fortezza sospesa nel tempo e nello spazio, assediata da un nemico invisibile che incarna il ciclo eterno di sconfitta e riscatto. In questo scenario, i valori di amore, amicizia e solidarietà emergono come unici veri beni da difendere, anche a costo della vita.

La drammaturgia si sviluppa attraverso diciassette scene, nate da improvvisazioni ispirate ai momenti salienti del romanzo. Il ritmo incalzante e la forte intensità emotiva della messa in scena sono il risultato di una partecipazione attiva e profonda da parte dei ragazzi, che si alternano nei ruoli con fluidità e coinvolgimento.

Protagonisti dello spettacolo: Elisa, Emma e Stefano Baratta, Luana Barisone, Leonardo Benzi, Ioana Cafaro, Francesca Maria Cauda, Alessandra Dondero, Kasian Giacobone, Sofia Malavolto, Anna Pincerato, Andriu Romquillo De Laa, Davide Xu Hao Tian.

L’ingresso è libero.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 348 4024894

📧 quizzyteatro@gmail.com