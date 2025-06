La collaborazione tra Piemonte dal Vivo e il Comune di Tortona si rinnova anche per l’estate 2025, portando in città tre imperdibili appuntamenti di spettacolo dal vivo che arricchiscono l’offerta culturale cittadina. Gli eventi si terranno nel suggestivo Cortile dell’Annunziata, in pieno centro storico, offrendo al pubblico un’esperienza di qualità all’aperto e sotto le stelle.

Martedì 17 giugno alle ore 21.30 si parte con “Il settimo giorno lui si riposò, io no”, spettacolo ironico e brillante firmato dalla scrittrice e blogger Enrica Tesio, accompagnata dalla musicista e direttrice d’orchestra Andrea Mirò. Uno show che mescola racconto, ironia e musica, in un ritratto pungente e autentico della quotidianità, visto con lo sguardo di una donna e madre contemporanea. Uno degli eventi più attesi per il mix travolgente di parole e note, intelligenza e leggerezza.

Martedì 24 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di “Lu Santo Jullare Francesco”, celebre testo scritto da Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura. A interpretarlo è Ugo Dighero con la regia di Giorgio Gallione. Uno spettacolo poetico e travolgente che rilegge la figura di San Francesco con il linguaggio comico e visionario del teatro contemporaneo. Un’occasione rara per vedere sul palco un attore capace di passare con naturalezza dal sacro al profano, dal comico al mistico.

Martedì 8 luglio, per chiudere in bellezza, la prima regionale di “Il mare nel cassetto – La via di Franco Battiato”. Una serata-tributo al grande artista siciliano, con la narrazione musicale della giornalista Silvia Boschero, e le interpretazioni musicali della cantautrice Giua (voce, chitarra e basso) insieme alla violinista sperimentale Anais Drago. Un concerto-racconto emozionante che restituisce la profondità, la visione e la poesia dell’universo di Franco Battiato.

Informazioni utili

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 e prevedono un biglietto a prezzo unico di 10 euro. Le vendite aprono il 20 maggio, sia in biglietteria sia online sul circuito Vivaticket (con diritto di prevendita).

La biglietteria del Teatro Civico (Via Ammiraglio Mirabello 3) è aperta:

fino al 15 giugno: dal martedì al venerdì, 16.00–19.00

dal 17 giugno: martedì e venerdì, 16.00–19.00

la sera degli spettacoli: un’ora prima dell’inizio

In caso di maltempo, gli eventi si terranno al Teatro Civico.

Per info: 0131 864488 – teatrocivico@comune.tortona.al.it