La tradizione si fa bellezza e la bellezza si manifesta sotto forma di arte effimera: torna anche quest’anno, nella sua veste più solenne, l’Infiorata del Corpus Domini a Diano Marina. L’appuntamento è per domenica 22 giugno nel centro storico, dove fede, folklore e creatività si incontrano in un evento che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità dianese. La novità di quest’anno è programmata per la domenica successiva, con la partecipazione alla “Festa Nazionale delle Infiorate” a Roma, in occasione della quale il gruppo “Amici dell’Infiorata di Diano Marina” rappresenterà la Liguria in collaborazione con la Pro Loco di Cervo.

Come da tradizione, la manifestazione prenderà forma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, quando il gruppo “Amici dell’Infiorata” inizierà la posa dei petali lungo le vie di piazza Martiri della Libertà e Via Genala, creando vere e proprie opere d’arte floreali che, alle prime luci del mattino, si trasformeranno in un suggestivo manto colorato. Alle 10:00 di domenica è in programma la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, seguita dalla solenne processione eucaristica per le vie infiorate della città, con la partecipazione delle autorità locali, delle confraternite, delle associazioni laiche e religiose e della Banda Musicale “Città di Diano Marina”. A rendere ancora più emozionante la giornata, la presenza dei bambini che hanno da poco ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima. Un’altra Infiorata si svolgerà nella frazione di Diano Calderina, dove alle ore 18.00 il gruppo “Amici di Calderina e Muratori” mostrerà il suo tappeto floreale realizzato sul sagrato della Chiesa di San Giacomo.

Ma il 2025 segna anche un importante traguardo per l’arte effimera di Diano Marina: il gruppo “Amici dell’Infiorata”, sempre guidato dall’artista Nives Bonavera, rappresenterà la Liguria alla “Festa Nazionale delle Infiorate”, in programma a Roma il 29 giugno, in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo, patroni della Capitale. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Roma Capitale e dall’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), vedrà la realizzazione di opere floreali da parte di delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane lungo via della Conciliazione, con sfondo la monumentale Basilica di San Pietro. In rappresentanza della Liguria è stata invitata la Pro Loco Progetto Cervo, che ha voluto condividere l’onore e l’impegno con il gruppo dianese, da anni protagonista della storica Infiorata locale. Il disegno che verrà realizzato a Roma – 48 metri quadrati di pura arte floreale – avrà come tema “Coltiviamo speranza”, un omaggio al Giubileo 2025 e al suo motto, “Pellegrini di speranza”. Protagonisti dell’opera saranno un adulto e un bambino mano nella mano, in cammino simbolico verso Roma, idealmente protetti da un ulivo, emblema della Liguria e della pace.

Il Comune di Diano Marina sostiene con convinzione la partecipazione romana, considerandola un’occasione preziosa per promuovere la propria identità culturale in uno scenario di prestigio. A tal fine, l’Amministrazione ha stanziato un contributo di 3.600 euro.

«L’Infiorata è il cuore della nostra tradizione – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Luca Spandre – e quest’anno, con la partecipazione a Roma, il nostro cuore batterà anche nel centro della cristianità. È un momento di grande orgoglio per Diano Marina, frutto dell’impegno costante dei nostri volontari e della sinergia con il territorio. Grazie ad “Amici dell’Infiorata” per aver colto con entusiasmo un’occasione così importante per raccontare la bellezza, la fede e il talento che animano la nostra comunità, anche oltre i confini regionali».

«Desidero esprimere grande entusiasmo e orgoglio per l’opportunità unica che il Comune di Diano Marina avrà di rappresentare la Liguria alla Giornata Nazionale delle Infiorate a Roma, in occasione del Giubileo 2025» ha aggiunto Marlene Grosso, referente regionale UNPLI per le Infiorate. «La partecipazione del gruppo “Amici dell’Infiorata di Diano Marina”, in stretta collaborazione con la Pro Loco di Cervo, è un riconoscimento significativo del loro impegno, della loro maestria e della profonda tradizione che l’infiorata rappresenta per il nostro territorio. UNPLI è fiera di sostenere iniziative come questa, che esaltano il patrimonio culturale immateriale delle nostre comunità».

Un doppio appuntamento, quindi, per celebrare il valore artistico, religioso e culturale di una delle tradizioni più care al Golfo Dianese, capace di farsi messaggera di bellezza dal cuore della Riviera al cuore di Roma.