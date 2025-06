Per cause ancora in corso di accertamento, oggi pomeriggio, venerdì 27 giugno, un camion diretto a Genova ha preso fuoco sull’A/7. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Il traffico è stato deviato su una corsia provocando code. Illeso il camionista. Lievi i danni.

