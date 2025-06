Consegnate questa mattina agli stabilimenti balneari della città le Bandiere Blu 2025, che verranno issate sulle spiagge di Imperia. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, alla presenza del vicesindaco Giuseppe Fossati. A ricevere il vessillo sono state le spiagge di Borgo Peri, Borgo Marina e del Porto Turistico Marina di Imperia. La bandiera è assegnata dall’organizzazione internazionale Foundation for Environmental Education per certificare non solo la qualità delle acque di balneazione ma anche i servizi e la sicurezza alla balneazione che il Comune e i lidi offrono.

“Ringrazio tutti gli operatori del settore turistico-balneare per l’impegno. Per il settimo anno consecutivo le spiagge della città ricevono l’ambito vessillo segno di qualità ambientale.

L’Amministrazione, guidata dal sindaco Claudio Scajola, tiene molto a questo prestigioso riconoscimento che conferma la Città di Imperia tra le eccellenze del litorale italiano.

Purtroppo, nonostante nel 2024 la qualità dell’acqua sia stata eccellente su tutto il litorale imperiese e non si siano riscontrati problemi di sorta, quest’anno Borgo Prino non ha ottenuto questo riconoscimento, a causa di ordinanze di non balneazione del 2023. La Fee infatti richiede la conformità delle analisi ARPAL per il precedente triennio. Puntiamo, con i lavori eseguiti per le riqualificazione del Borgo, che riguardano anche importanti interventi nei sottoservizi, di riportare la Bandiera Blu nel 2026 anche al Prino” dichiara il vicesindaco Giuseppe Fossati.



La Bandiera Blu, istituita nel 1987, viene assegnata ogni anno ai comuni rispettosi di 32 criteri che riguardano l’educazione ambientale, la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale sulle spiagge, l’inclusività e la sicurezza. La Città di Imperia ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta nel 2019.







