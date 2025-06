Sabato 21 giugno alle ore 17,00, in occasione della Festa della Musica, l’Auditorium Santa Chiara di via Facino Cane 31 ospiterà il concerto dell’”Opera dei Ragazzi”, che inaugurerà le celebrazioni per il trentennale dell’iniziativa.

L’appuntamento musicale vedrà la collaborazione con il Progetto di coro e violoncello dell’Istituto Comprensivo “Negri” – Scuola Primaria “San Paolo”, sotto la direzione di Erika Patrucco: un momento di incontro tra generazioni di giovani musicisti e una preziosa occasione per condividere il percorso educativo, artistico e umano che l’”Opera dei Ragazzi” ha rappresentato in questi trent’anni.

Il concerto, che sarà fruibile a ingresso libero, si inserisce nel programma della Festa della Musica, manifestazione nazionale che ogni anno anima il solstizio d’estate con eventi diffusi e gratuiti, e offrirà al pubblico l’opportunità di vivere la musica come strumento di espressione e partecipazione collettiva.