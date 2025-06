Una giornata all’insegna del dialogo istituzionale e della visione per il futuro: è quella vissuta nel Golfo dianese con la visita del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, accolto nella Sala Consigliare del Comune di Diano Marina dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola e dai colleghi del territorio dianese. Presenti anche il vice Presidente Alessandro Piana e gli Assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi.

Il Sindaco ha aperto il suo intervento con parole di sincero apprezzamento, un messaggio chiaro e diretto, che sottolinea la volontà di costruire un rapporto istituzionale basato sulla vicinanza e sull’ascolto. La presenza del Presidente, seppur breve, è stata accolta come un gesto significativo, a cui il primo cittadino ha voluto dare seguito con un invito speciale: “Ti invitiamo a tornare con più calma: a camminare tra i nostri caruggi, a respirare il profumo del nostro mare, a scoprire i nostri borghi e ad assaporare quella qualità della vita che rende speciale questa terra”.

Durante l’incontro, non sono mancate riflessioni su tematiche di attualità che riguardano il territorio. Con tono rispettoso ma fermo, il Sindaco ha ribadito la posizione dell’amministrazione comunale – in totale sintonia con gli altri Comuni del Golfo dianese – che si manifesta con convinta contrarietà nei confronti dell’istituzione di un CPR o della realizzazione del parco eolico “Monte Chiappa”.

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato quello della presentazione di un progetto particolarmente caro all’Amministrazione: il completamento della Ciclovia Tirrenica nel tratto che interessa Diano Marina, in prossimità dell’arrivo della futura navetta di collegamento con Imperia. I render mostrati durante la visita del Presidente della Regione hanno mostrato anche l’ascensore che permetterà di raggiungere facilmente località Sant’Elmo, anche con carrozzine, passeggini e biciclette.

Un’infrastruttura che va ben oltre la mobilità sostenibile. Come ha spiegato il Sindaco: “Si tratta di un intervento da 1.300.000 euro che risolve una criticità infrastrutturale importante, attraverso un’operazione di riqualificazione urbana in una zona di grande riferimento per l’ospitalità turistica”. La Ciclovia rappresenta infatti un’opportunità concreta per valorizzare un’area strategica della città, potenziando l’offerta turistica e migliorando la qualità urbana complessiva. Il Presidente Bucci, nel suo intervento, ha ringraziato per l’accoglienza e si è detto disponibile a valutare le proposte presentate, mostrando attenzione alle esigenze espresse dai Sindaci del Golfo dianese e manifestando l’intenzione di inserire il progetto di Diano Marina tra le richieste di finanziamento.