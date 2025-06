In occasione della prima edizione della “Festa del Copatrono”, che si terrà nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2025, la Biblioteca Comunale Sandro Castelli di Pontecurone (AL) organizza una mostra d’arte collettiva intitolata “Opere di… carità e solidarietà”, curata da Giovanna Franzin, presso la Sala Polifunzionale “G. Berri” in via Emilia n° 76.

La mostra, in omaggio al copatrono San Luigi Orione, mira a esplorare i temi della carità e della solidarietà, di cui il santo pontecuronese è stato modello, attraverso le opere di quattordici autori del territorio che si esprimono con tecniche e stili molto vari. Esporranno: Gabriele Armellini, Pietro Bisio, Domenico Brignani, Lucia Conti, Sonia Delponte, Fabrizio Falchetto, Ghirighori, Lorena Lavezzo, Vincenzo Maggio, Rino Mastarone, Daniela Moro, Rimoe, Rossella Sartorelli, Gian Piero Vignoli . Inoltre, l’esposizione sarà arricchita dal contributo da opere poetiche sulle stesse tematiche dei poeti Corrado Bagnoli, Laura Corraducci, Maurizio Gabbana e Stefano Re, selezionate da Raffaele Floris.

Il programma della manifestazione prevede anche due appuntamenti speciali: sabato 21 giugno, dopol’inaugurazione delle ore 17:00, si terrà un concerto del giovane talento Giulio Libero Consoli al pianoforte, che delizierà il pubblico con un’esibizione di brani classici in concomitanza con la giornata internazionale dedicata alla Festa della Musica. Lunedì 23 giugno alleore 18:00 a conclusione della mostra il prof. Giuseppe Castelli parlerà dello scultore Narciso Cassino, il cui nome è legato in più occasioni a Don Orione.

La mostra proseguirà domenica 22 giugno dalle 10:00 alle 12:00, dalle 16:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 22:30 e nel pomeriggio di lunedì 23 dalle 16 con ingresso libero.

Per informazioni: Biblio Castelli: biblioteca@comune.pontecurone.al.it