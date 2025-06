Tutti giorni prendeva l’auto e dalla provincia di Asti si recava a Tortona per svolgere il suo lavoro di Guardia Giurata, peccato però che non sempre rispettava i limiti di velocità e non si era neppure accorto che in provincia di Asti sulla strada che lui percorreva due volte al giorno era stato sistemata una postazione fissa di autovelox e così ogni volta che non rispettava i limiti il sistema elettronico rilevava la targa e scattava la multa. Alla fine il conto è stato davvero salato: quasi 30 mila euro in due anni!

FOTO DI REPERTORIO